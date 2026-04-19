「格安SIM」にしたら安くなると思っていたのに、通話料が思ったより高くなることはありますか？ 通話だけ別サービスにしたほうがお得なのでしょうか？

格安SIMはなぜ通話料が高く感じるのか

格安SIMでは、標準の通話料として30秒あたり22円前後の従量課金が採用されていることが多いです。一方で、事業者によっては30秒9円など、より安い通話料を設定している場合もあります。大手キャリアでは、かけ放題オプション付きのプランや通話定額を選べるプランがあり、通話時間を気にしにくい傾向があります。

一方で格安SIMは、基本料金を抑える代わりに通話を別料金としているケースが一般的です。そのため、長電話や頻繁な通話をすると、想定以上に料金が高くなることがあります。例えば10分通話を毎日複数回行うと、月1万円を超えることもあります。

このように、料金の安さだけで選ぶと、通話料で結果的に損をしてしまう可能性があります。乗り換え前に、自分の通話頻度を把握しておくことが重要です。



通話料が高くなる人の特徴と注意点

通話料が高くなりやすい人にはいくつかの共通点があります。まず、仕事や家族との連絡で電話を頻繁に使う人です。特に1回あたりの通話時間が長い場合、従量課金の影響を強く受けます。

また、通話アプリや専用ダイヤルを使わず、通常の電話回線をそのまま利用している人も注意が必要です。事業者によっては、専用アプリやプレフィックス番号の利用で通話料が安くなる場合があります。

さらに、通話オプションを付けずに使っている場合も、結果的に割高になることがあります。短時間の通話が多い人であれば、5分や10分のかけ放題オプションを付けるだけで、トータルの料金が抑えられることもあります。

このような特徴に当てはまる場合は、使い方を見直すことで無駄な出費を防げます。



通話は別サービスにしたほうがお得なのか

通話料を抑える方法として、IP電話や通話アプリを活用する選択肢があります。例えば、LINE通話などのインターネット回線を使った通話であれば、基本的に通話料はかかりません。

また、専用のIP電話サービスを利用すれば、通常の電話番号にかける場合でも料金を抑えられることがあります。ただし、これらのサービスは通信環境に左右されやすく、音質が不安定になることもあります。特に電波状況が悪い場所では、通話が途切れる可能性があるため注意が必要です。

一方で、格安SIMの通話オプションを利用すれば、通常の携帯電話回線を使うため、アプリ通話より安定しやすいメリットがあります。月額料金はかかりますが、通話品質や使い勝手の面で安心感がある点は利点です。

そのため、通話の重要度によって使い分けるのが現実的です。日常的な連絡はアプリを使い、重要な通話は通常回線を使うといった工夫が有効です。



通話スタイルに合わせて最適な選び方をすることが大切

格安SIMはデータ通信の料金を大きく下げられる一方で、通話の使い方によってはコストが増えることがあります。しかし、これは仕組みを理解して対策を取れば、かなり抑えられます。

まずは自分の通話頻度や時間を把握し、それに合ったオプションやサービスを選びましょう。通話が少ない人であれば従量課金のままでも大きな負担になりにくいですが、多い場合はかけ放題オプションや通話アプリの活用を検討することが重要です。

適切に使い分けることで、格安SIMのメリットを最大限に生かしながら、無駄な出費を抑えられます。自分に合った使い方を見つけることが、スマホ代を賢く節約する第一歩です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー