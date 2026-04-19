堀未央奈、主演ドラマへの差し入れ公開「これからの季節にぴったり」「センスが抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】元乃木坂46の堀未央奈が4月19日までに、自身のInstagramを更新。ドラマ収録現場への差し入れを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「爽やかで美味しそう」主演ドラマへの差し入れ
2025年9月に徳島すだちアンバサダーに就任した堀は「＃徳島すだちアンバサダー としてディープリベンジの現場にすだち炭酸を差し入れしました」と報告し、自身が主演を務めるドラマ「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」（読売テレビ・中京テレビほか）の撮影現場への差し入れを公開。すだちを絞って炭酸水を注ぐだけで完成するという“すだち炭酸”について「さっぱりしゅわしゅわで大好きなジュース」と紹介し、並べられたすだちの箱やボトルの前で、手を添えて微笑む姿を披露している。
さらに、先日徳島で行われたイベントでは自身が考案したすだちメニューを提供したことにも触れ、「焼き魚やお肉、そうめん、そばなど何にでも合う爽やかで品のある酸味のすだち」と魅力を語り、「これから旬な時期がきますね〜〜 みなさんもぜひ！」と呼びかけている。
この投稿には「差し入れセンスが抜群」「ドラマ撮影頑張ってください」「これからの季節にぴったり」「爽やかで美味しそう」「現場を盛り上げる姿が素敵」「可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「爽やかで美味しそう」主演ドラマへの差し入れ
◆堀未央奈、主演ドラマの現場へ差し入れ
2025年9月に徳島すだちアンバサダーに就任した堀は「＃徳島すだちアンバサダー としてディープリベンジの現場にすだち炭酸を差し入れしました」と報告し、自身が主演を務めるドラマ「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」（読売テレビ・中京テレビほか）の撮影現場への差し入れを公開。すだちを絞って炭酸水を注ぐだけで完成するという“すだち炭酸”について「さっぱりしゅわしゅわで大好きなジュース」と紹介し、並べられたすだちの箱やボトルの前で、手を添えて微笑む姿を披露している。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿には「差し入れセンスが抜群」「ドラマ撮影頑張ってください」「これからの季節にぴったり」「爽やかで美味しそう」「現場を盛り上げる姿が素敵」「可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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