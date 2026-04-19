「ロッキーズ４−３ドジャース」（１８日、デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、九回の第５打席で５０試合連続出塁をマークした。それでもチームは逆転負けを喫し、連勝が４で止まった。

九回２死からスミスが全力疾走の内野安打でつないだ。ここで打席に入った大谷が一、二塁間を痛烈に破り好機を拡大した。土壇場で記録を継続する形となった。仮にスミスが倒れていれば、最終打席はなかっただけに女房役の一打も大きかった。

球団では１９００年から１９０１年のブルックリン時代にウィリー・キラーがマークした記録に並び、歴代３位タイ。前日のゲームでは菅野から初回に右翼線二塁打を放ち、１４打席ぶりの安打で４９試合連続出塁としていた。

この日は初回の第１打席で初球を打っての一ゴロ。これを一塁手がベースカバーに入った投手に悪送球し、エラーで出塁。続くタッカーの先制２ランで先制のホームを踏んだ。第２打席も引っ張り込んだ形のスイングで一ゴロに倒れていた。第３打席は詰まらされての左飛に終わっていた。第４打席は打撃妨害だった。

昨年８月２４日のパドレス戦から年をまたいで続いている記録。球団最長記録の５８試合まであと「８」と迫った。