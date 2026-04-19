暮らしを圧迫する見えない課題！ 粗大ゴミ回収隊 自治体の粗大ゴミ収集利用実態調査

記事ポイント 自治体の粗大ゴミ収集で64.8％が途中で挫折した実態500人調査で見えた負担は運び出しと情報の分かりにくさ処分を諦めた不用品の39.2％が自宅に滞留する現状 自治体の粗大ゴミ収集で64.8％が途中で挫折した実態500人調査で見えた負担は運び出しと情報の分かりにくさ処分を諦めた不用品の39.2％が自宅に滞留する現状

PRIMEが運営する「粗大ゴミ回収隊」は、全国の20代から60代の成人男女500人を対象に、自治体の粗大ゴミ収集利用に関する実態調査を実施します。

調査では、自治体のルールの複雑さや大型ごみの運び出し負担が、不用品を処分できないまま家庭内に留める要因になっていることが明らかになっています。

粗大ゴミ回収隊「自治体の粗大ゴミ収集利用実態調査」





調査主体: 粗大ゴミ回収隊（株式会社PRIME）調査方法: インターネット調査調査対象: 全国の成人男女有効回答数: 500名調査期間: 2026年4月

今回の調査では、自治体の粗大ゴミ収集を利用しようとしても、途中で諦めてしまう人が多い現状が示されました。

処分方法を調べる段階で止まるケースから、申し込み後に断念するケースまで、制度の使いにくさが生活者の行動に影響していることがうかがえます。

挫折経験

自治体の粗大ゴミ収集を利用しようとして、途中で諦めた経験がある人は64.8％です。

内訳は「何度もある」が24.8％、「1、2回はある」が33.6％、「検討したが、調べる段階で諦めた」が6.4％です。

一方で、「諦めたことはない（最後まで遂行した）」は35.2％にとどまり、3人に2人が何らかの壁にぶつかっている結果となります。

運び出し負担





自治体サービスの中で、現代のライフスタイルに合っていない点として最も多かったのは、「指定の場所まで自力で運ばなければならない」の26.6％です。

続いて、「申し込みから収集日まで数週間から1か月以上待たされる」が24.1％、「コンビニで処理券を現金購入する手間」が20.7％、「電話窓口が平日日中のみ」が18.7％となっています。

大型家具や家電を玄関先や集積所まで運ぶ作業は、単身世帯や共働き世帯、高齢者にとって特に大きな負担。

住環境の変化と行政サービスの仕組みのズレに注目です。

情報の壁





自治体ホームページの利用で最も多かった不満は、「ページが複雑で、知りたい情報になかなか辿り着けない」の39.5％です。

「スマートフォンでの操作性が悪い」は16.9％、「専門用語が多く、結局どうすればいいか分からない」は9.3％、「チャットボットやFAQの回答が不十分」は9.1％です。

料金や出し方を知りたいだけでも複数ページやPDFをたどる必要があり、入り口の時点でストレスを感じる人が多いことが分かります。

分かりにくいルール





理解しにくいルールの1位は、「一辺が〇cm以上」などの計測ルールで23.7％です。

「可燃・不燃・資源の判断基準」は23.4％、「自治体では回収できない物の特定」も23.4％、「対象品目の別ルート手続き」は15.4％、「処理券の種類や必要枚数の計算」は14.1％です。

家具のどこを測るのか、家電リサイクル法対象品が何に当たるのかなど、捨てる前提知識の多さが心理的なハードルを上げています。

放置される不用品

処分を諦めた不用品のその後については、「部屋の隅やベランダに放置されたまま」が20.2％、「物置やクローゼットの奥に押し込んだ」が19.0％です。

この2項目を合わせると、39.2％の不用品が自宅内に滞留している計算です。

「不用品回収業者などの民間サービスに頼んだ」は12.0％にとどまり、多くの家庭で不用品が見えない場所に移されるだけになっている実態も浮かび上がります。

民間サービスへの期待

「自治体より費用はかかるが、電話一本で今日中に家の中から運び出してくれるサービス」については、「費用が自治体と同等なら検討したい」が40.6％で最多です。

「自治体で無理な大型家具・家電の時だけ利用したい」は37.8％、「多少高くても、時間を買いたいのでぜひ利用したい」は10.0％です。

大型の不用品への対応や、運び出しの手間を減らせる点に対して、費用を払ってでも価値を感じる人が多いことが分かります。

今回の調査は、粗大ゴミ出しが単なる処分手続きではなく、時間、体力、情報理解の負担を伴う生活課題であることを示します。

自治体サービスの利用ハードルが高いほど、不用品は家庭内に残り、住空間の圧迫や将来的な片付け負担につながります。

制度の分かりやすさと運び出し支援の重要性を数字で示した調査結果。

粗大ゴミ回収隊による「自治体の粗大ゴミ収集利用実態調査」の紹介でした。

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Q. 自治体の粗大ゴミ収集を途中で諦めた人はどれくらいいますか？

A. 500人調査では、「何度もある」24.8％、「1、2回はある」33.6％、「調べる段階で諦めた」6.4％で、合計64.8％が途中で挫折した経験があると回答しています。

Q. 自治体サービスで最も負担に感じられていることは何ですか？

A. 最多は「指定の場所まで自力で運ばなければならない」で26.6％です。

大型家具や家電を自分で搬出する必要があり、単身者や高層階居住者には大きな負担になっています。

Q. 処分を諦めた不用品はその後どうなる傾向がありますか？

A. 「部屋の隅やベランダに放置」が20.2％、「物置やクローゼットの奥に押し込んだ」が19.0％で、合計39.2％が家庭内に残る結果です。

処分できずに住空間を圧迫するケースが目立ちます。

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