【来週の風、薫る あらすじ】直美・りん、トレインドナースに勧誘される
【モデルプレス＝2026/04/19】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」が、4月20日から24日にわたり放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）の炊き出しを手伝うため貧民街に向かうと、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上愛）も炊き出しに来ていた。気まずい空気が漂う中、男の子が体調不良に。
直美とりんが迷わず男の子を助けようとする姿を見た捨松は、2人を見初め、トレインドナースにならないか、と声をかける。りんは興味を持つが、美津（水野美紀）は大反対。そんなある日、事件が起こる。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第4週／4月20日（月）〜24日（金）放送
直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）の炊き出しを手伝うため貧民街に向かうと、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上愛）も炊き出しに来ていた。気まずい空気が漂う中、男の子が体調不良に。
直美とりんが迷わず男の子を助けようとする姿を見た捨松は、2人を見初め、トレインドナースにならないか、と声をかける。りんは興味を持つが、美津（水野美紀）は大反対。そんなある日、事件が起こる。
（modelpress編集部）
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