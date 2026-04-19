「もう1日終わっているやん」外国人が驚愕する日本の日常…時間が消える理由
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フランス人YouTuberのフロリアン氏が自身のYouTubeチャンネルで「外国人が驚く「日本にいると1日が一瞬で終わる」理由」を公開した。動画では、日本に住む外国人が共通して感じる「時間の経過の早さ」について、日本の社会環境と時間感覚の密接な関係を独自の視点で分析している。
動画の冒頭、フロリアン氏は「日本いるとなんか気づいたらもう1日終わっているやん」と切り出し、日本に住む多くの外国人が「1日があっという間に終わる」と実感していることを指摘した。当初は年齢を重ねたせいだと考えていたというが、日本で生活するうちに、その理由は「日本の日常がとてもスムーズ」であるからだと気づいたと語る。
フロリアン氏は具体的な例として、電車が時間通りに来ることや、サービスが早くて正確であること、大きなトラブルが少ないことを挙げた。社会の「流れが止まることがあまりない」ため、無意識のうちに時間を気にする瞬間が減っていると分析。「強いストレスを感じる場面が少なくなる」ことで、時間は重く感じられず、むしろ自然に流れていくという見解を示した。
さらに、母国フランスに帰省した際の実体験と比較。フランスではスーパーのレジで20～30分待たされることや、駅の券売機が古く使いにくいことなど、予測できないトラブルや待ち時間が多いと指摘した。「待ち時間があったり、予測できないことがあると時間を強く意識する」と語り、そうした無駄なストレスが排除された日本の環境がいかに整えられているかを強調した。
終盤では、日本の効率的で秩序ある社会システムを称賛しつつ、そのおかげで「1日でできることが増えている」と満足感を示した。「無駄な時間はほぼなくて、いいところしか残っていない」と語り、ストレスフリーな日本の日常に対する深い愛着を見せて動画を締めくくった。
動画の冒頭、フロリアン氏は「日本いるとなんか気づいたらもう1日終わっているやん」と切り出し、日本に住む多くの外国人が「1日があっという間に終わる」と実感していることを指摘した。当初は年齢を重ねたせいだと考えていたというが、日本で生活するうちに、その理由は「日本の日常がとてもスムーズ」であるからだと気づいたと語る。
フロリアン氏は具体的な例として、電車が時間通りに来ることや、サービスが早くて正確であること、大きなトラブルが少ないことを挙げた。社会の「流れが止まることがあまりない」ため、無意識のうちに時間を気にする瞬間が減っていると分析。「強いストレスを感じる場面が少なくなる」ことで、時間は重く感じられず、むしろ自然に流れていくという見解を示した。
さらに、母国フランスに帰省した際の実体験と比較。フランスではスーパーのレジで20～30分待たされることや、駅の券売機が古く使いにくいことなど、予測できないトラブルや待ち時間が多いと指摘した。「待ち時間があったり、予測できないことがあると時間を強く意識する」と語り、そうした無駄なストレスが排除された日本の環境がいかに整えられているかを強調した。
終盤では、日本の効率的で秩序ある社会システムを称賛しつつ、そのおかげで「1日でできることが増えている」と満足感を示した。「無駄な時間はほぼなくて、いいところしか残っていない」と語り、ストレスフリーな日本の日常に対する深い愛着を見せて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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