サッカー元日本代表DF坪井慶介氏(46)が、18日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演。W杯の日本代表メンバー発表の仕方について不満をぶちまけた。

この日は「サッカーワールドカップSP 元日本代表が語る衝撃の体験談」と題し、ゲストがエピソードトークを行った。

坪井氏は06年W杯ドイツ大会に出場。その際の日本代表メンバー発表の仕方に不満があったとし、「GKからDF、MFと読み上げていって、監督がサプライズを起こしたいとか、主力を読み上げる時は力が入るんですよ。でもDFってあんまりサプライズがないんですよ。メンバーもころころ変えないので、監督も力が入らないんです」と持論を展開。

実際に当時のジーコ監督によるドイツ大会のメンバー発表を振り返り、「ジーコさんも“ミヤモト、ナカザワ、ツボイカジ、コマノ”って。僕と加地が1人みたいに。一緒なんです！」と、坪井氏と加地亮氏が1人の名字のように読み上げられてしまったという。

続けて「こういう感じだから、“あれ？呼ばれた？”みたいになった」と主張していた。