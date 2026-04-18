アンテノールのこどもの日ケーキ♡かぶとモチーフ限定スイーツ登場

家族で過ごす特別な日にぴったりのスイーツが登場♡アンテノールから、こどもの日限定の「かぶとケーキ」が販売されます。見た目の可愛さはもちろん、チョコと苺の贅沢な味わいも魅力。お子さまの成長を願う大切な日に、思い出に残るひとときを演出してくれるケーキをチェックしてみてください♪

かぶとモチーフの特別ケーキ♡

「KABUTO（かぶと）ケーキ」は3,186円（税込）、直径約12cmで3～4人分。

チョコスポンジに苺や苺のコンフィチュール、チョコクリームを重ねた贅沢な構成で、トップにはベリーをたっぷりトッピング。

さらにチョコで作られた「かぶと」飾りが、こどもの日らしい華やかさを演出します。

銀座コージーコーナー×ガーナ♡濃厚チョコスイーツ3種が期間限定登場

味わいも大満足♡

しっとりとしたチョコスポンジと甘酸っぱい苺のバランスが絶妙で、家族みんなで楽しめる味わいに仕上げられています。

チョコのコクとベリーの爽やかさが重なり、最後まで飽きずに食べられるのも魅力。特別な日を彩るにふさわしい一品です。

販売＆予約情報

販売期間は2026年5月3日（日）～5月5日（火・祝）の3日間限定。アンテノールのケーキ取り扱い全店で予約受付中です。

数量限定のため、確実に手に入れたい方は事前予約がおすすめです。

家族で楽しむ特別な時間

アンテノールのこどもの日ケーキは、見た目も味も楽しめる特別なスイーツ♡お子さまの健やかな成長を願うひとときを、より華やかにしてくれます。

家族で囲むケーキタイムに、ぜひ取り入れてみてください♪