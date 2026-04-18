なでしこJのアメリカ3連戦・最終戦スタメン発表! 1勝1敗で大一番へ…先発9人変更で長谷川唯、谷川萌々子を起用
日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間17日、アメリカ・コロラドで行われる国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦する。日本時間18日午前10時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
アメリカでの3連戦は、カリフォルニアでの第1戦で敗戦(●1-2)、ワシントンでの第2戦は勝利(○1-0)と、1勝1敗で最終戦を迎える。先発は第2戦から9人を変更した。DF清水梨紗とDF熊谷紗希が第2戦から引き続きスタメン入りした。
予想布陣は4-3-3。GKは平尾知佳、4バックは左からDF北川ひかる、熊谷、DF古賀塔子、清水。アンカーはMF長谷川唯で、インサイドハーフは左がMF谷川萌々子、右がMF宮澤ひなた、前線3人は左からDF山本柚月、FW植木理子、MF藤野あおばが並ぶとみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 16 山本柚月(デンバー・サミット)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
▽控え
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 22 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 24 土方麻椰(アストン・ビラ)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
監督代行
狩野倫久
アメリカでの3連戦は、カリフォルニアでの第1戦で敗戦(●1-2)、ワシントンでの第2戦は勝利(○1-0)と、1勝1敗で最終戦を迎える。先発は第2戦から9人を変更した。DF清水梨紗とDF熊谷紗希が第2戦から引き続きスタメン入りした。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 16 山本柚月(デンバー・サミット)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
▽控え
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 22 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 24 土方麻椰(アストン・ビラ)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
監督代行
狩野倫久