その眉メイク古臭く見えてるかも？NG眉の特徴とお直しマニュアル

こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「メイクにこだわっているつもりだけど、なんだか今っぽくないかも」とお悩みではありませんか？眉メイクが古く見える原因はさまざまあり、ほんの少し変えるだけで垢抜けた印象に変わります。今回は気をつけたい眉の特徴と直し方をご紹介します。

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角度強め眉はコンシーラーで眉山をなだらかに

眉山の位置が高い方は、そのままの形で描くと眉がつり上がった印象になりがち。近年の眉メイクはなだらかなカーブのアーチ眉が主流なので、キリッとした眉だと今っぽさが出にくいでしょう。

眉山を下げたいからといって、眉山の眉毛を抜くのはNGです。眉山の眉毛を抜くと、筋肉の動きに眉が沿わなくなるため、不自然に感じられやすくなります。眉山の眉毛を抜くと、筋肉の動きに眉が沿わなくなるため、不自然に感じられやすくなります。

また、眉は抜くと生えなくなることがあるので、できるだけ眉山は触らないのが無難です。

眉山の印象を変えたい場合は、無くしたい部分にコンシーラーを塗ればOKです。眉山が下がったように見え、なだらかな形に印象づけられます。

コンシーラーを塗るときは、眉毛の上に重ねた部分は触らないのがポイントです。重ねた部分をぼかすとカバー力が落ちるため、周囲をぼかしてなじませてください。カバー力を維持しながらも自然な印象に仕上がります。

使用したコンシーラーは、tfit「カバーアッププロコンシーラー」ニュートラル（税込1,650円）。リキッドタイプを圧縮した高濃度バームであるため、カバー力・密着力が高く、眉を隠したいときにも活躍します。3色入りなので肌の色に合わせてカラーを調整可能です。

眉頭ノータッチ眉は淡い色を足すだけで自然に

眉頭は他の部位と比べて毛量が多いため、何も塗らないという方も多いかもしれません。しかし、眉毛があるからといって眉頭に何も塗っていないと、違和感を感じられやすくなります。

違和感が出る原因は、眉頭から眉尻にはパウダーやペンシルでメイクしているにもかかわらず、眉頭はノータッチの状態だからです。眉頭だけ他の部分とニュアンスが異なった状態だと、眉がまばらに見えて寂しく老けた印象を与えやすくなります。

大切なのは、眉全体の質感をそろえることです。眉中や眉尻にパウダーを使っているなら、眉頭にもほんのりとパウダーを塗るだけで統一感が生まれます。

眉頭にはアイブロウパレットの中にある最も淡い色を塗ってください。軽やかな印象を保ちながら、眉全体の印象が統一されて自然な仕上がりが叶います。

使用したアイテムは、セザンヌ「アイブロウ＆シェードパウダー」02 ナチュラルブラウン（税込693円）。3色重ねるだけで簡単に自然で立体感のある眉を描けるアイブロウパウダーです。

ふんわりとした柔らかい質感の眉を描けるので、今っぽい仕上がりを目指したいときに活躍します。

眉マスカラベッタリ眉は液のつけすぎと毛流れに要注意

眉を軽く見せるために眉マスカラを使ったはずが、ベッタリとした仕上がりになってしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

眉マスカラは色を明るく見せたり、毛流れを整えて立体感を出したりできるアイテムですが、塗り方やアイテム選びを誤ると逆効果になることがあります。ベッタリ眉は老けて古く見られる原因になるためご注意ください。

使い方で大切なのは、地肌につけないことです。しっかり塗ろうとして液が地肌についた場合、ベッタリとした印象になってしまいます。

また、眉頭から眉尻に向かってブラシを寝かしたまま塗るだけでは、毛流れが感じられず余計に立体感が損なわれるでしょう。

眉マスカラを塗るときは、地肌につかないように気をつけてください。眉毛だけにつけるように気をつけながら、眉頭は逆毛を立てるように塗ります。

そして、ブラシを立てて眉頭の眉毛を立てるように整えましょう。液をつけ足さずにブラシを寝かせ、眉尻に向けてごく軽く液を重ねれば軽やかな眉に仕上がります。

液の量がブラシにたっぷりつく眉マスカラだと液が地肌につきやすくなるため、アイテム選びも重要です。

おすすめは、デジャヴュ「シアーカラーブロウ」シアーブロンズ（税込990円）。自眉の色を塗りつぶさないように設計されており、元の眉がほんのり色づくようなシアーな色づきが叶います。

眉は少し変えるだけで印象がガラリと変わります。今回ご紹介した例に心当たりのある方は、ぜひお直しメイクをお試しください。