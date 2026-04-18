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成功社長はこう考える！大儲けする社長の思考法を特別にお伝えします。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「成功社長はこう考える！大儲けする社長の思考法を特別にお伝えします。」を公開した。動画では、これまで延べ1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、年収1億円を超える社長の共通点について解説している。



市ノ澤氏はまず、年収1億円を目指す意義について言及する。将来的に会社を売却する出口戦略を狙うのであれば、所得税が高くなる役員報酬で毎年1億円を取る意味は「ほぼない」と指摘。一方で、個人的に贅沢をしたいという明確な理由があるなら目指すべきだとし、一般的な事業で1億円の報酬を得るには年商100億円規模まで会社を成長させる必要があると語った。



続けて、年収1億円を超える社長の共通点として7つの特徴を挙げる。「すぐ動く」「目指している」「社交的である」「欲望に忠実」「数字に強い」「投資思考を持っている」「アンテナが高い」という要素だ。



特に印象的なのは「欲望に忠実」という視点である。市ノ澤氏は、稼いでいる社長は自身の遊びや人生を思い切り楽しんでおり、そうしたいという強い欲望があるからこそその位置に到達していると分析。「何のためにやっているのか」と目的を見失わないためにも、稼いだ先の目標を明確にすることが不可欠だと説明した。



また、「投資思考を持っている」ことの重要性にも触れる。お金を使ってお金を増やす挑戦を繰り返し、うまくいかなければすぐ撤退するという行動の早さが求められると解説。さらに、ただの消費者として物事を見るのではなく、「なぜあの会社は繁盛しているのか」と常に考える「アンテナの高さ」も成功の鍵だと述べた。



動画の終盤で市ノ澤氏は、「結果を出したければ欲望に忠実になれ」という格言を提示。お金はあくまで手段であり、その先にある本当にやりたいことを実現するためにこそ、自身の欲望を原動力にして突き進むべきであると結論付けた。