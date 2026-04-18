来週の主な予定 日英CPI、米イラン停戦期限 片山財務相 FRBブラックアウト 来週の主な予定 日英CPI、米イラン停戦期限 片山財務相 FRBブラックアウト

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来週の主な予定 日英CPI、米イラン停戦期限 片山財務相 FRBブラックアウト



・英消費者物価指数 原油高受け伸び加速も英中銀は利上げ慎重姿勢維持か

・NZ消費者物価指数 伸び加速も経済低迷でNZ中銀は慎重姿勢維持の見通し

・日本消費者物価指数 伸び加速も目標2%に届かない見通し、コメ価格下落

・片山財務相インタビュー G7「様子見」で一致、日銀4月利上げ確率低下



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）



20日（月）

日銀「生活意識に関するアンケート調査」

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

カナダ消費者物価指数（3月）



21日（火）

日銀「金融システムレポート」

NZ消費者物価指数（第1四半期）

英雇用統計（2月）

ドイツZEW景況感指数（4月）

米小売売上高（3月）

EU外相理事会

テュディン・スイス中銀理事、会議出席

ナーゲル独連銀総裁、国際経済会議出席

コッハー・オーストリア中銀総裁、会議開会挨拶

ウォラーFRB理事、ブルッキングス研究所主催会議出席

米上院銀行委員会ウォーシュ次期FRB議長指名公聴会

米国イラン停戦期限



22日（水）

独連銀月次報告

ユーロ圏消費者信頼感指数（4月）

英消費者物価指数・生産者物価指数（3月）

米20年債入札（130億ドル）

米週間石油在庫統計

ブリーデン英中銀副総裁、FT主催イベント出席

ラガルドECB総裁、ゲオルギエバIMF専務理事、討論会出席

ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演

スレイペン・オランダ中銀総裁、講演

「Google Cloud Next」（ラスベガス、24日まで）



23日（木）

石油化学工業協会月次統計（3月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）

米新規失業保険申請件数（18日終了週）

米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）

片山財務相、ブルームバーグ「New Voices」インタビュー応じる

ナーゲル独連銀総裁、中央銀行の独立性について講演

EU非公式首脳会議

ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）



24日（金）

日本消費者物価指数（3月）

英小売売上高（3月）

ドイツIfo景況感指数（4月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（4月）

シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント出席



25日（土）

トランプ米大統領、ホワイトハウス記者協会（WHCA）夕食会出席



※予定は変更することがあります

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