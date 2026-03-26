PLAZAの最新UVケア特集♡日焼け止め＆日傘で叶う最強対策術

春から夏にかけて気になる紫外線対策。今年のPLAZAでは、“塗るケア”と“防ぐケア”を組み合わせた「ハイブリッドUVケア」を提案しています♡スキンケア感覚で使える日焼け止めと、高機能な日傘を取り入れることで、効率的かつ快適に紫外線対策ができるのが魅力。毎日の外出をもっとスマートに楽しむための最新アイテムをチェックしてみて♪

塗る×防ぐのハイブリッドUVケア

PLAZAが今季提案するのは、日焼け止めと日傘を組み合わせた効率的なUV対策。

肌に直接アプローチするスキンケア発想の日焼け止めと、物理的に紫外線を遮る日傘を併用することで、より高い紫外線対策が叶います。

毎日のルーティンに取り入れやすく、ストレスなく続けられるのも嬉しいポイント。美肌を守りながら、快適に過ごしたい方にぴったりの新習慣です。

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スキンケア発想のUVアイテム

今季は、使い心地にもこだわったUVケアアイテムが豊富にラインナップ。

AnuaビタCトーンアップサンクリーム

価格：1,980円(税込)

軽やかなテクスチャーで肌になじみやすく、トーンアップ効果も期待できる1本。

d’AlbaVITAカプセルサンクリーム

価格：2,860円(税込)

日中のスキンケアも叶える高機能タイプ。しっとりとした使用感が魅力。

ハレバレプロテクションUVセラムCフローズン

価格：1,760円(税込)

ひんやりとした使い心地で、暑い季節にも快適に使えるUVセラム。

軽さも可愛さも叶う日傘

日焼け止めと一緒に取り入れたいのが、機能性抜群の日傘。

【PLAZA限定】MAGICALTECHPROTECTIONピンク

価格：50cm 4,400円(税込)／55cm 4,730円(税込)

重さ約98g・112gの超軽量設計で持ち運びラクラク。遮光率・UVカット率ともに100％。

【PLAZA限定】Wpc.軽量レオパードバイピング

価格：各3,960円(税込)

カラー：ピンク／ホワイト

トレンド感のあるデザインで、コーデのアクセントにもぴったり。

機能性だけでなく、ファッション性も兼ね備えたアイテムが揃います。

夏前に始めたいUV対策♡

PLAZAのUVケアプロモーションは、日差しが強くなる前に取り入れたいアイテムが勢ぞろい♡スキンケア感覚の日焼け止めと軽やかな日傘を組み合わせることで、無理なく続けられる紫外線対策が実現します。自分に合ったアイテムを選んで、毎日の外出をもっと快適に♪おしゃれも機能も妥協しないUVケアで、この夏を賢く乗り切ってみてください。