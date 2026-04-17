＜義母の遺伝子＞「うちの家系じゃない」と孫の悪口を言われて腹立つ。意地悪発言に反撃するには？
体型や体質、顔の作りなどは親から子へ遺伝することがあると言われますが、専門家でもない限り、断言できるものではないでしょう。しかし「遺伝」という言葉を使って、義母から文句を言われることもあるそうです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『｢体が華奢｣｢身長が低い｣｢歯並びが悪い｣。他の子と比べて劣っていると義母が思うようなことは、「義実家の家系ではない」と言われます。逆にいいものは全て義家族の血のおかげらしいです。子どものことをそんな風に言われて腹が立ちます。でも、その場ではすぐに返答ができませんでした。次に目の前でそんなことを言われたら、言い返すセリフを一緒に考えてください』
お義母さん！遺伝について詳しいんですね！検査したんですか？
『「皆さんのDNAを検査したんですか？ テレビで聞いたことはありますが、高額だし普通の人はあまりやらないと思っていました！ すごく興味があります。そのときのデータを見せてもらえませんか？」 と。「そんなのやっているわけないでしょ？」と言うだろうから、「遺伝子は目で見えないのに、検査もせずにどうしてわかるんですか？」と真顔で聞く』
『お義母さん、すごいですね！ 遺伝学について詳しいんですね。どこで学ばれたのですか？ それにお義父さん方の歴代の親族についてもよくご存じなんですね』
義母が「うちの家系にはない」というのであれば、ご先祖の気質や体質も把握しているということでしょう。でも、それは無理がある話ではないでしょうか。また、遺伝子を調べるには専門の機関に依頼しますから、お金もかかります。義母は実際に遺伝子検査などをしたわけではないでしょう。なぜきちんと調べてもいないのに家系や遺伝について言えるのか？ と義母に詰め寄るもの一つの反撃方法になりそうです。
意地悪な義母と子どもが似なくてよかった！
『「そうですね、そういう根拠のないただの思い込みで人を傷つけるようなことは、うちの子たちは絶対にしません。お義母さんの血ではないですよね。似なくてよかったぁ」と』
『「たしかにうちの家系だと思います！ お義母さんの方の遺伝子は受け継いでいないみたいなので、おかげでうちの子たちは性格がいいです。意地悪を言いません！」と言う』
義母の言葉は投稿者さんに嫌な思いをさせ、もし子どもが聞いていたら子どもまで傷つけてしまうもの。義母なりの考えを持って発言しているのでしょうが、言われた側にとっては意地悪に感じられるものです。こうした人を傷つける発言ができる義母の性格、もっと言えば、義母の家系の特徴とでも言いたくなりますね。それを受け継いでいない子どもたちはとても優しくて、人を傷つけるようなことはしない、と義母にきつく言うのもよさそうです。
子どもを悪く言うような義母とは会わない
『お子さんが何歳かわからないけれど、言葉の意味がわかり、相手が自分をどんな目で見ているか理解できる年齢なら、お子さんの自己肯定感にも悪影響すると思う。もう断絶しかないのでは？』
『子どもをそんな風に言われたら、もう義母には会わない。義母からきたら「お義母さんの家系と思えないくらい不快な子なら、会っていただかない方がいい」と言って会わせない』
義母が自分の価値観を変えるのは、そう簡単なことではないでしょう。周囲がいくら嫌な顔をしたり、反撃したりしても、義母にはそれが伝わらないかもしれません。それならば、義母の言葉が耳に入らないように、義母を避けた方がスムーズな場合もあるでしょう。投稿者さん自身や子どもたちが義母に会わないようにすれば、少なくとも直接的に嫌な思いをすることはありませんね。この変化に義母が気づき、何が原因なのかと考えるかもしれませんし、全く気づかずにいる可能性もあります。
それでも義母が会いたがるようであれば、「義母の家系と思えないくらい不快な子なんですよね？」と、義母の発言を逆手にとってハッキリ伝えてもいいかもしれません。今すぐに義母が自分の価値観を変えることは難しいかもしれませんが、義母自身に問いかける。これも一つの反撃方法かもしれません。