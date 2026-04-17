女優の伊藤歩が４６歳の誕生日を迎え、祝福の声が寄せられている。

伊藤は１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「先日、お陰様で誕生日を迎えました」と１６日に４６歳になったことを報告すると、カウンター席に座り、シャンパングラスを片手に微笑む様子を披露。左手薬指には結婚指輪が輝いている。続けて「気を抜くとあっという間に１年経ってしまうから時間の管理、そしてお芝居の上達がんばります 日頃の感謝を忘れず 日々の小さな幸せを見つけられる１年に ４６歳もどうぞよろしくです」とあいさつした。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「年を重ねても常に美しくて本当に素敵」「はいべっぴんさん」「私も歩さんのように綺麗であろうと、励みになります」「素敵にお歳を重ねておられますね」「４６歳も健やかに楽しみながらご活躍されるのをお祈りしています」といったコメントが寄せられている。

伊藤は今年１月に、１４歳年下の俳優・細谷祐介との結婚を発表。「約二年間の交際を経て、入籍いたしました」と交際期間も明かしている。