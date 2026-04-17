Snow Man向井康二（31）が、16日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。デート企画に挑戦、その様子をVTRで見ていた出演者たちが大絶賛した。

向井は今回のデートのテーマを「俺のカッコいい所だけを見てほしいデート」とし、3時のヒロイン福田麻貴（37）とのデートロケのVTRが流された。

東京・恵比寿で待ち合わせをし、河口湖へ向かった。車は長距離でも快適に過ごせるハイエースを用意。2時間半のドライブ中はクイズや、しりとりなどのゲームを提案。スタジオでVTRを見ていた出演者たちは「楽しそう」「よかった」「無理した感じじゃなかった」「演じてない感じが出てる」「移動時間も2時間半長いと思ったけど、ちょうど仲良くなる、緊張もほぐすっていうのでいい時間」などと大絶賛した。

河口湖に到着するとスキー場へ。ウエアに着替えが終わると向井は山の上からスノーボードでさっそうと登場した。その登場の仕方にいとうあさこは「めっちゃうまいから。それをなんであれが自慢げにうつらないのかがわかんない。何で自然で…ほんとにうまい人でも何か『見せてまっせ』みたいなのが…ナチュラル」と話した。さらに、3時のヒロインかなでは「めっちゃ良かったです。もうちょっとバラエティーっぽくしちゃうのかなって不安だったんですよ。一番リアルだし、一番麻貴を自分に置き換えられる。自己投影が見てる人も、全員真紀が自分がだと思える。ちょっともう好きです、私は。めっちゃ良かったです」と絶賛した。

福田が「向井康二の時代来たんちゃう」と言うと、向井は「バラエティー来ていつもイジられること多いから、今日も『よし、イジられるぞ』って構えてたら、不思議な空間で、何かふわふわしてる」と笑顔を見せた。