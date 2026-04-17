2026年4月14日、YouTubeチャンネル「ボンソワールTV」が、日本の美容室に行く動画を公開した。

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「ボンソワールTV」は、妻・アマンディーヌと夫・玄徳の日仏夫婦が運営するYouTubeチャンネルで、登録者数は73.6万人となっている（2026年4月時点）。今回は、中学生になる少女・エリーナが初めて日本の美容室に行く様子を紹介していくようだ。

エリーナは縮毛矯正をするようで、「夢だったの」と語った。エリーナは日本の美容室に興味津々。となりのお客さんのカットもじっくりと観察している。さっそくエリーナ自身もカットをしていくことに。普段は髪を伸ばしていることもあって、あまり美容室には行かないというエリーナ。今回はせっかくの日本ということもあり、満喫するためにやってきたようだ。軽くカットをしてから、縮毛矯正へ。フランスではシャンプーとカットで1万5千円ほどかかるようで、日本との価格帯の違いに驚いた様子を見せた。また、シャンプーやマッサージの丁寧さにも感動したようで、「最高に気持ちよかった」とコメントをした。

カットした髪は「大好きです」「なんてサラサラなの」「すごく綺麗」と、満足そうな様子を見せた。今回の動画に視聴者からは「可愛いです」「ずっと笑顔」「えらい美人」といった声が集まった。

（文＝向原康太）