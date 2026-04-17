第35期定時株主総会を開催しクラブの収支状況を報告

J1鹿島アントラーズは4月17日、第35期定時株主総会を開催し、2025年度の決算概要を報告したと発表した。

昨季は悲願のJ1リーグ制覇を達成した鹿島。2025年度のクラブ収支状況によると、売上高は過去最高となる81億7300万円となった。その内訳は、広告料が33億2400万円で最も多く、次いで入場料収入が14億5700万円、その他が11億6100万円、商品販売が10億6600万円、リーグ配分金が9億3900万円、スタジアム事業が2億2400万円となっている。

また、売上原価は59億8100万円で、売上総利益は21億9200万円だった。販売費及び一般管理費に23億2000万円を計上した結果、営業損失は1億2700万円となった。

さらに営業外収益が4800万円、営業外費用が6900万円となり、経常損失および税引前当期純損失はそれぞれ1億4800万円を計上した。法人税、住民税及び事業税の300万円などを加味し、最終的な当期純損失は1億5100万円となった。（FOOTBALL ZONE編集部）