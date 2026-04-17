『とんがり帽子のアトリエ』第3話「ダダ山脈の試験」あらすじ＆先行カット公開！
毎週月曜TOKYO MXほかにて放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』、第3話の先行カットとあらすじが公開された。
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
4月20日（月）より放送となる第3話「ダダ山脈の試験」より先行場面カットが公開された。
＜第3話 「ダダ山脈の試験」あらすじ＞
本来魔法使いになる資格のない一般人・「知らざる者」であるココが弟子として迎え入れられた事を快く思わないアガットは、仲間として認めてほしければ、キーフリーが不在のうちに魔法使いの弟子入りのための試験「王の許し」を受け、合格するようココに告げる。おぼつかない足取りで試験の目的地へと1人出発することになったココの前に、ダダ山脈が立ちはだかる。
＞＞＞第3話先行カットをすべてチェック！（写真16点）
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
＜第3話 「ダダ山脈の試験」あらすじ＞
本来魔法使いになる資格のない一般人・「知らざる者」であるココが弟子として迎え入れられた事を快く思わないアガットは、仲間として認めてほしければ、キーフリーが不在のうちに魔法使いの弟子入りのための試験「王の許し」を受け、合格するようココに告げる。おぼつかない足取りで試験の目的地へと1人出発することになったココの前に、ダダ山脈が立ちはだかる。
＞＞＞第3話先行カットをすべてチェック！（写真16点）
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
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