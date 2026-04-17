チャーリーxcxが発案・主演を務めA24とタッグを組んだ映画『The Moment（原題）』が、『the moment／ザ・モーメント』の邦題で6月5日より渋谷ホワイトシネクイントほかで全国順次公開されることが決定。あわせて予告編とポスタービジュアルが公開された。

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本作は、アルバム『BRAT（ブラット）』の大ヒットから数カ月後という設定のもと、人気絶頂のトップスターと業界関係者が巻き起こすショービジネスの裏側を描く物語。音楽レーベルからの圧力やマネージャーの対応、SNSのコメント収録、ライブ演出家からの提案など、スターを取り巻くストレスが赤裸々に描かれる。主人公の大スターをチャーリーxcx自身が演じることで、リアルとフィクションの境界を曖昧にする構成となっている。

チャーリーxcxは、クラブミュージックにロックやヒップホップを取り入れた楽曲で知られるミュージシャン。アルバム『BRAT』は爆発的なヒットを記録し、“ブラットサマー”と呼ばれるトレンドを生み出した。収録曲「360」や「Apple」は異例の配信数を記録し、“Apple dance”の振付動画はTikTokで大きな話題となった。映画『バービー』や『嵐が丘』への楽曲提供でも知られる。

監督を務めたのは、ビリー・アイリッシュらのミュージックビデオを手がけてきたエイダン・ザミリ。主人公の心をかき乱す“エンタメ業界のヴィラン”として、『ターザン：REBORN』のアレクサンダー・スカルスガルド、『グラン・ブルー』『パルプ・フィクション』のロザンナ・アークエット、実業家・タレントのカイリー・ジェンナーらが出演する。

公開された予告編は、世界を熱狂の渦に巻き込んだチャーリーxcxのアルバム『brat』によるムーブメント“ブラットサマー”のその後から幕を開ける。華やかな舞台の裏で「イタくない？」と売り出し方に疑問を呈するチャーリーxcxや、限界を迎えて絶叫する彼女の姿などが映し出されている。

あわせて2種類のたポスタービジュアルも公開。1枚はチャーリーxcxの表情が捉えられており、もう1枚は実在のアルバム『BRAT』のプロモーションを模したライムグリーンのデザインとなっている。（文＝リアルサウンド編集部）