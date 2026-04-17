神戸の武藤嘉紀「ドログバを彷彿とさせる」。チームをACLE敗退の危機から救う劇的ヘッド弾に脚光「鳥肌立った」「テンション爆上がり」
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、アル・サッド（カタール）と対戦。３−３で突入したPK戦を５−４で制し、ベスト４入りを果たした。
この一戦で大仕事をやってのけたのが武藤嘉紀だ。２−３のビハインドで迎えた90＋３分、右サイドからの広瀬陸斗のクロスにニアで反応。力強いヘディングシュートでネットを揺らしてみせた。
ラストプレーでチームを敗戦の危機から救う劇的なゴール。SNS上では「諦めない気持ちが大切」「テンション爆上がり」「ヒーロー」「まさにドログバ級のヘッド」「鳥肌立った」「武藤 is GOD」「ドログバを彷彿とさせる」などの声が上がっている。
アジアの頂点まであと２勝に迫った神戸。準決勝は20日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】武藤嘉紀の劇的ヘッド弾！ チームメイトと喜び爆発！
この一戦で大仕事をやってのけたのが武藤嘉紀だ。２−３のビハインドで迎えた90＋３分、右サイドからの広瀬陸斗のクロスにニアで反応。力強いヘディングシュートでネットを揺らしてみせた。
ラストプレーでチームを敗戦の危機から救う劇的なゴール。SNS上では「諦めない気持ちが大切」「テンション爆上がり」「ヒーロー」「まさにドログバ級のヘッド」「鳥肌立った」「武藤 is GOD」「ドログバを彷彿とさせる」などの声が上がっている。
アジアの頂点まであと２勝に迫った神戸。準決勝は20日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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