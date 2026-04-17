「ステラおばさんのクッキー」が上野マルイにオープン！お得な「お楽しみ袋」を数量限定で販売

上野マルイは、アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」を2026年4月17日にオープンします。

量り売りコーナーも

ショップのオープンを記念し、お得な「お楽しみ袋」を数量限定で販売します。

ステラおばさんのクッキーを代表するフレーバーが16枚入っています。

価格は1080円。

■量り売りクッキー

量り売りで好みのクッキーが選べるコーナーでは、季節に合わせて厳選したクッキー約15種類を用意。年間を通して楽しめる定番や、季節のフレーバーを楽しめる期間限定商品、量り売りコーナーのみで展開するクッキーなど、様々な味わいを自分で袋に詰めるスタイルで購入できます。

価格は、100g（6〜7枚が目安）680円です。

・チョコレートチップクッキー

どこを食べてもチョコチップを味わえる、バター風味の人気ナンバーワン商品。

・ダブルチョコナッツ

チョコレート生地にチョコチップ、アーモンドダイスが入った、深いコクを楽しめる大人の味わいです。準チョコレートを使用しています。

・苺りんぐ

プレーン生地を苺入りの甘酸っぱい生地で包んだクッキーです。苺香料を使っています。

■カジュアルギフト・フォーマルギフト

ちょっとした手土産から、かしこまったご挨拶まで使用できるクッキーギフトを豊富にラインアップ。通年販売の定番から、季節のイベントに合わせた期間限定のギフトまで、用途や時期にマッチしたギフトが選べます。

＜商品一例＞

・カントリーベアテントボックス

チョコレートチップ、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタード、苺りんぐの4種類（6枚）が入っています。

価格は648円。

・ダッチカントリー

チョコレートチップ、ダブルチョコナッツ（準チョコレート使用）、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタードの4種類入りアソートです。

価格は、8枚入りの（S）が778円、14枚入りの（M）が1350円です。

・ウォームハート

チョコレートチップ、ダブルチョコナッツ（準チョコレート使用）、アーモンドチョコチップ（準チョコレート使用）、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタード、苺りんぐ、紅茶、セサミ、ヨーグルト（製品中ヨーグルト2.7％、生換算）の9種類入りです。

価格は、24枚入りの（S）が2376円、35枚入りの（M）が3564円、58枚入りの（L）が5940円。

・メッセージ

チョコレートチップ、ダブルチョコナッツ（準チョコレート使用）、アーモンドチョコチップ（準チョコレート使用）、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタード、苺りんぐ、紅茶、ヨーグルト（製品中ヨーグルト2.7％、生換算）の8種類が入っています。

価格は、紅茶・ヨーグルトの入っていない12枚入りの（S）が1188円、18枚入りの（M）が1782円です。

店舗は上野マルイ（東京都台東区上野6-15-1）1階。営業時間は11時から20時までです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部