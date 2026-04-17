「ステラおばさんのクッキー」が上野マルイにオープン！お得な「お楽しみ袋」を数量限定で販売
上野マルイは、アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」を2026年4月17日にオープンします。
量り売りコーナーも
ショップのオープンを記念し、お得な「お楽しみ袋」を数量限定で販売します。
ステラおばさんのクッキーを代表するフレーバーが16枚入っています。
価格は1080円。
■量り売りクッキー
量り売りで好みのクッキーが選べるコーナーでは、季節に合わせて厳選したクッキー約15種類を用意。年間を通して楽しめる定番や、季節のフレーバーを楽しめる期間限定商品、量り売りコーナーのみで展開するクッキーなど、様々な味わいを自分で袋に詰めるスタイルで購入できます。
価格は、100g（6〜7枚が目安）680円です。
・チョコレートチップクッキー
どこを食べてもチョコチップを味わえる、バター風味の人気ナンバーワン商品。
・ダブルチョコナッツ
チョコレート生地にチョコチップ、アーモンドダイスが入った、深いコクを楽しめる大人の味わいです。準チョコレートを使用しています。
・苺りんぐ
プレーン生地を苺入りの甘酸っぱい生地で包んだクッキーです。苺香料を使っています。
■カジュアルギフト・フォーマルギフト
ちょっとした手土産から、かしこまったご挨拶まで使用できるクッキーギフトを豊富にラインアップ。通年販売の定番から、季節のイベントに合わせた期間限定のギフトまで、用途や時期にマッチしたギフトが選べます。
＜商品一例＞
・カントリーベアテントボックス
チョコレートチップ、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタード、苺りんぐの4種類（6枚）が入っています。
価格は648円。
・ダッチカントリー
チョコレートチップ、ダブルチョコナッツ（準チョコレート使用）、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタードの4種類入りアソートです。
価格は、8枚入りの（S）が778円、14枚入りの（M）が1350円です。
・ウォームハート
チョコレートチップ、ダブルチョコナッツ（準チョコレート使用）、アーモンドチョコチップ（準チョコレート使用）、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタード、苺りんぐ、紅茶、セサミ、ヨーグルト（製品中ヨーグルト2.7％、生換算）の9種類入りです。
価格は、24枚入りの（S）が2376円、35枚入りの（M）が3564円、58枚入りの（L）が5940円。
・メッセージ
チョコレートチップ、ダブルチョコナッツ（準チョコレート使用）、アーモンドチョコチップ（準チョコレート使用）、オールドファッションシュガー、キャラメルカスタード、苺りんぐ、紅茶、ヨーグルト（製品中ヨーグルト2.7％、生換算）の8種類が入っています。
価格は、紅茶・ヨーグルトの入っていない12枚入りの（S）が1188円、18枚入りの（M）が1782円です。
店舗は上野マルイ（東京都台東区上野6-15-1）1階。営業時間は11時から20時までです。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部