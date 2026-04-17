「ファーム・西地区、阪神０−４ソフトバンク」（１６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

打者としてではなく、左翼手として魅せた。「左手首の関節炎」で２軍調整中の阪神のドラフト１位・立石（創価大）が実戦復帰後２試合連続で左翼を守り、球際の強さが光るビッグプレーで相手の追加点を阻止。プロ入り後、本格的に取り組む外野守備で光るものを見せた。

八回１死二、三塁、中沢が放ったライナー性の打球に対し、立石は思い切りよく前進。左脚をたたんでスライディング気味に好捕した。すかさず遊撃・山田に返球し、三走のスタートを許さなかった。わずか１安打完封で敗れた試合の中にあって、ルーキーの美技が最大の歓声を生んだ。

実戦復帰した１４日の試合後には、外野守備について「いろんな打球を経験して、自分の中のバリエーションを増やしていけたら」と話していたが、いきなり難しい打球に対応。平田２軍監督も「守備どうしたんや、立石！球際の強さは内野手の強みってのもあると思う」と興奮気味に語った。

打席では安打こそ生まれなかったが、冷静に３四球。豪快な打撃が注目されがちだが、この日はただ打つだけではないことを証明してみせた。