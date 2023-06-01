2026年4月14日、台湾メディアの女子漾に「『鋼の錬金術師』作者の新たな神作が再臨！『黄泉のツガイ』必見の見どころ」と題した記事が掲載された。

記事は、「今年4月に放送開始されるや否や、瞬く間に大きな反響を呼んだ春アニメ『黄泉のツガイ』が各種SNSで話題を席巻している。第1話から驚きの展開で視聴者を驚嘆させた今年必ずチェックすべきダークホース作品だ。本稿では『黄泉のツガイ』のあらすじと見どころを整理し、その魅力を解説する」と述べた。

そして、「物語は『夜と昼を別つ双子』と呼ばれる兄妹・兄のユルと妹のアサを中心に展開する。ユルは山奥の村で狩猟生活を送り、日々、座敷牢囚われた妹を訪ねていた。しかしある日、平穏だった村は突如、謎の部隊に襲撃され、壊滅状態に陥る。さらに衝撃的な事実として、その部隊を率いているのが本物の妹・アサであったことが明らかになる。生死の瀬戸際で、ユルは『左右様』と呼ばれる強力な『ツガイ』を覚醒させるのである」と説明した。

その上で、最大の魅力は圧倒的な制作陣であるとし、「同作は『鋼の錬金術師』の作者・荒川弘氏が自ら手がけ、著名なアニメ制作会社・ボンズとの強力タッグによって制作されている。さらに、アニメ『鋼の錬金術師』の主要スタッフである安藤真裕監督、新井伸浩氏によるキャラクターデザインも再集結している。この最高峰の制作により、映像の完成度は極めて高い水準に達している」と評した。

また、「同作は一般的な王道バトル作品とは異なり、非常に濃厚なサスペンス要素を持つ。第1話から膨大な情報量と急展開が畳み掛けられ、視聴者を一気に物語へ引き込む。のどかな山村の日常は一転して惨劇へと変わり『妹だと思っていた存在が別人だった』という一瞬で謎に満ちた惨劇へと転じる。先の読めない展開が連続し、視聴を止められなくなる構成となっている」と言及した。

さらに、「タイトルにもある『ツガイ』は、同作の中核をなす設定である。ツガイは対となって存在する謎の存在で、人間からは幽霊や怪物と見なされている。それぞれが異なる能力や性格を持ち、戦闘では戦略性の高い能力バトルが展開される。ボンズの高水準なアクション演出と相まって、迫力ある戦闘シーンが大きな見どころとなっている」と論じた。

このほか、「同作はテンポの速さや、ややダークな作風を好む視聴者には、特に刺さる作品だろう。登場人物は一度戦いに入ればちゅうちょなく行動し、暴力や死の描写も容赦がない。このような甘さのない決断の速さが、視聴体験に強い爽快感を与え、残酷さと緊張感を際立たせている」とした。

そして、「アニメ化以前から原作漫画は日本で高い評価を受けており、今年2月時点で、累計発行部数は500万部を突破している。さらに『全国書店員が選んだおすすめコミック2023』では第2位に選出された。加えて同作は2クール連続放送が決定しており、視聴者は長期的に物語を楽しむことができる」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）