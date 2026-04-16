マドンナが、通算15作目のオリジナルアルバム『CONFESSIONS II（コンフェッションズII）』を7月3日にリリースする。

（関連：全米1位を獲得した最新作『マダムX』から紐解く、マドンナの“闘い続ける姿勢”）

同情報は、4月15日（日本時間）に自身のSNSで発表されたもの。前作『Madame X』（2019年）以来約7年ぶりとなる今作は、2005年にリリースされた『Confessions on a Dance Floor（コンフェッションズ・オン・ア・ダンスフロア）』の続編的な作品になるという。

マドンナは、新作について「ダンスフロアは単なる場所ではないわ。それはひとつの境界であり、動きが言語に取って代わる『儀式的な空間』なの」とコメント。前作にも参加したプロデューサーのスチュアート・プライスと再びタッグを組むことも明かされている。

さらに、制作の“マニフェスト（宣言）”として、マドンナは「私たちは、自らの肉体を使って踊り、祝福し、そして祈らなければならないの。これらは人類が数千年にわたって続けてきたこと。まさに精神的な修練なのよ。結局のところ、ダンスフロアは儀式的な空間。自分自身の傷や脆さと向き合い、繋がるための場所なの」と語った。

なお、マドンナのアルバム16作品が、洋楽名盤シリーズ“フォーエヴァー・ヤング”の第13弾としてワーナーミュージック・ジャパンより5月27日に発売されることも決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）