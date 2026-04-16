俳優の遠藤憲一（64）が16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。マネジャーを務める妻との生活について語った。

遠藤は妻については「（自身の）マネジャーなんですけど」と打ち明けた。司会の黒柳徹子が「マネジャーの奥さまとも随分長く。その奥さまと去年、（結婚）35周年のお祝いを」と紹介すると、「お祝いとかはしてないです」と苦笑した。

「うち誕生日のお祝いとかもやらない。まあ女房が誕生日のときは食事ぐらい行きますけど、俺の誕生日のときとかはそんなに誕生日祝いってうれしい方じゃないんで。まああまりやらないですね」「なんか照れくさい」と淡々と語った。

黒柳が「でも夫婦円満の秘訣（ひけつ）って何かあります？」と尋ねると、「どうなんだろう。ケンカはちょくちょくしますけど、やっぱり強いのは女房なんで。一瞬歯向かっちゃったりして、倍返しされるんですけど。倍どころか、何倍も」とぶっちゃけて笑わせた。

「だから歯向かわないっていう。それが一番いいんじゃないですかね」と淡々。「凄いですよ、女房が怒ると。怖いですよ。凄い怖いです」としみじみと話し、黒柳は「本当？いいなあ。面白い。あなたみたいな人に何か言うのって」とうらやんでいた。