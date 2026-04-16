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このまま世界経済はどうなるのか？米イラン交渉決裂で株価・物価に与える影響を徹底解説！

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YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が「このまま世界経済はどうなるのか？米イラン交渉決裂で株価・物価に与える影響を徹底解説！」を公開した。投資アドバイザーの鳥海翔氏が、中東情勢の緊迫化が世界経済に与える影響と、投資家がとるべき行動について解説している。



動画ではまず、アメリカとイランの対立から始まったホルムズ海峡閉鎖の経緯を説明する。ホルムズ海峡は世界の原油の約20%、日本に向かう原油の約90%が通過する重要な海上交通路である。鳥海氏はこの閉鎖について、アメリカに直接ダメージを与えるのではなく、原油価格の高騰を通じて世界的な物価上昇を引き起こし、結果的に「アメリカの物価も上がってしまう」という状況を作り出すことがイランの真の狙いだと指摘する。これにより、トランプ大統領の支持率を低下させ、アメリカに対する「交渉のカードになる」と解説した。



さらに、一度は発表された停戦交渉がなぜ決裂したのかについて、ホルムズ海峡の再開条件、核開発の最低ライン、停戦の範囲という3つのポイントで両者の主張が「全く噛み合わなかった」ことを図解入りで詳しく掘り下げている。加えて、アメリカがホルムズ海峡の閉鎖に関与し、イランに経済的な圧力をかける新たな動きにも言及した。



今後の展望として、ホルムズ海峡の早期再開は見込めず、物価上昇のトレンドは続くと予測。その上で投資家に向けて、飛び交うニュースに一喜一憂して「投機的な動き」をすることや、不安を理由に「積立をストップ」することをやってはいけない行動として警告した。最後に鳥海氏は、過去のどんな戦争も長期間影響が出たことはないと述べ、短期的なニュースに振り回されず、5年後、10年後を見据えて「今までやってきたことは淡々と続ける」ことの重要性を強調して動画を締めくくった。