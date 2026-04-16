プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月15日にユーチューブを更新し、ロッテ・サブロー監督（49）の黒木知宏投手コーチ（52）に対する振る舞いについて苦言を呈した。

「相手は先輩。ああいうことをすると、みんなが見ている」

問題のシーンは、12日にベルーナドームで行われた西武戦で起こった。

ロッテが1点リードで迎えた9回。ロッテの守護神・横山陸人投手（24）は、1死走者なしから仲三優太外野手（24）に死球を与えた。続く桑原将志外野手（32）をスライダーで空振り三振に仕留めるが、捕手が球をそらした間に1塁走者が2塁に進んだ。

2死2塁で、打席に源田壮亮内野手（33）を迎えた。カウント3ボール1ストライクの場面で、ベンチの黒木コーチがマウンドに向かおうとしたが、サブロー監督が左手で強引に肩をつかんで引き戻した。

黒木コーチは複雑な表情を浮かべながらベンチの奥へ。結果、横山はそのまま源田と勝負し、5球目の直球をセンター前にはじき返され、同点に追いつかれた。

試合は1−1で延長戦に突入し、10回にロッテのサム・ロング投手（30）が、林安可外野手（28）にサヨナラ本塁打を許し、ロッテが1−2で敗れた。

チームが逆転負けを喫したこともあり、サブロー監督が黒木コーチにとった行動の動画が、SNSで拡散されると、インターネット上で波紋を広げた。

DeNAでヘッドコーチの経験を持つ高木氏は、今回の騒動に関して、「相手は先輩。ああいうことをすると、みんなが見ている。そういうことで、『何をやっているんだ』ということが言える」と苦言を呈し、こう続けた。

「サブロー監督は指示されるのが嫌なんだろうな」

「（黒木コーチがサブロー監督の）先輩ということを考えると、ちょっと行き過ぎた行動。監督だから、1番上に立っているかといって、何をしてもいいということではない。（コーチ陣を）リスペクトしていきながらチームを強くしていかないと、なかなか結果は出ないと思う」

さらに、「指示されるのが嫌なんだろうな。柔軟性がないというか」と、サブロー監督の性格に言及し、自身の経験を踏まえて、次のように持論を展開した。

「（監督の）ああいう態度は士気に影響する。選手たちにも影響する。ああいう風に（SNSで映像が）拡散されると余計にね。これを払しょくしていくのは、監督が勇気付ける言葉をミーティングで言ったりとか。それが結果につながって勝つこと。じゃないと、この問題は尾を引きそうな気がする」

チームは12日の西武戦後は1勝1敗。15日時点で、借金「5」でパ・リーグ最下位に沈んでいる。16日は、本拠地ZOZOマリンで日本ハムとの対戦を予定している。