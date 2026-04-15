CLAN QUEEN、初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングルから「Eden」のMV公開

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CLAN QUEENが4月15日に配信リリースした初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングル「Secret Empire」から、収録曲「Eden」のMVが公開された。

■今作も監督はメンバーのマイ！

不穏なイントロから始まり、サビでは「Don’t think」と繰り返し歌われる「Eden」は、CLAN QUEENらしくもありつつ、AOiのみの歌唱という初めての試みが取り入れられた楽曲。怒りやそこからの逃避、痛みを有耶無耶にするための冗談を激しく歪んだ音に乗せて歌っている。

MVの監督は、CLAN QUEENのすべての楽曲のMVのディレクションを担当し、CLAN QUEEN以外にも、須田景凪、amazarashi、いぎなり東北産など様々なアーティストのMVを手掛け、映像作家としても活躍するメンバーのマイ（Ba）が今作でも担当した。