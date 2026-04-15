鞘師里保の新曲『2am』が4月15日(水)に配信リリースとなった。

本楽曲は眠れない夜、ふと自分自身と向き合ってしまう “午前2時” という時間をテーマに、満たされない想いや、答えの出ない問いに向き合いながら揺れ動く心情を描いた楽曲。静寂に包まれた深夜の空気感の中で、「本当の自分は何なのか」「本音ではどうしたいのか」といった内なる問いに向き合い続ける、繊細かつリアルな感情を表現。誰しもが抱える不安や迷いを丁寧にすくい上げた、共感性の高い一曲に仕上がっている。

サウンドは、R&B / オルタナティブポップをベースにしたミッドテンポトラック。柔らかくドリーミーなシンセと空間的なビートが、深夜の静けさや内省的なムードを際立たせ、エモーショナルでほのかな切なさを帯びた世界観を構築している。また本作では、ラップパートも取り入れ、歌唱とリズミカルなフローを行き来することで、感情の揺れや内面の揺らぎをより立体的に表現している。

作曲は、KATSEYEやSIRUP、iri、yama、MAZZEL、Aile The Shotaなど、国内外のアーティストの作品を手がけるTaka Perryが担当。作詞は、ME:I、aespa、milet、NiziU、ちゃんみな等への楽曲提供でも知られるYwe（Yui Mugino）が手がけている。

前作「prism」で提示した新たなフェーズをさらに深化させ、よりパーソナルな内面へと踏み込んだ「2am」。本日15日20時からは 「2am』」のエモーショナルな世界観を凝縮したリリックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルで公開予定だ。

■Digital Single 「2am」

2026年4月15日(水) 配信リリース

https://rihosayashi.lnk.to/2am Lyrics & Music :

Taka Perry

@takaperry Yui Mugino

@ywe_is_yui Mixed by Taka Perry JKT

Visual Director :

SEIYA FUJII (W)

@seiyafujii Illustrator / Designer :

Yon

@yon_cc1998 Creative Producer :

Atsuya Katabami

@bamio_dayo Production Assistant :

Mihoko Wanishi (SEIYA FUJII)

■＜RIHO SAYASHI Billboard Live 2026＞

2026年5月6日 (水・祝)ビルボードライブ東京

(1日2回公演)

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00 メンバー

鞘師里保（Vo）

菅野健太郎（Gt）

村田シゲ（Ba）

彦坂玄（Dr）

中込陽大（Key） Special Guest

Rei ※1stステージ

DURDN ※2ndステージ

■＜RIHO SAYASHI BIRTHDAY Fan Meeting -PLAYGROUND!- vol.5＞

2026年5月31日(日)東京・品川インターシティーホール

＜1部＞開場14:00／開演14:30

＜2部＞開場17:00／開演17:30