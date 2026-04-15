4月13日、女優・永野芽郁が、元マネージャー男性と “おそろいブランド” で旅行していたことが『女性セブンプラス』に報じられた。世間に呆れムードが漂うなか、“トップアイドル夫婦” のファンからは、苦言があがっている。

「報道によると、永野さんはプラダのロゴが入ったレザージャケットを着用し、元マネージャーとみられる男性と新幹線に乗り込んだといいます。元マネ男性も、プラダのネクタイやスーツを着用した “おそろいコーデ” だったそうです。

2人は、2025年10月にも、同じプラダのデニムパンツを着用し、一緒にライブ観覧する姿が同誌に目撃されています。通常、芸能界ではタレントと元スタッフが積極的に連絡を取り合うことは推奨されておらず、2度の “親密” 報道に、SNS上がざわついています」（芸能担当記者）

2025年4月、田中圭との不倫疑惑をめぐる騒動で、しばらく表舞台から姿を消していた永野。最近は、Netflixで配信予定の映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務めることが発表されたほか、写真集『MAGNOLIE』発売が決定するなど、芸能活動が活発になり始めている。だが、復帰を歡迎する声は少なく、今回の報道にも厳しい反応が寄せられている。

「なかでも目立ったのは、元マネ男性の “素性” を指摘する声でした。この男性は、ももいろクローバーZ・百田夏菜子さんの弟として知られ、“イケメンマネージャー” としてファンにも認知された存在でした。

若いながら、永野さんの芸能活動をよく支えていたそうですが、思いが強すぎたのか、2025年3月には、番組スタッフ・プロデューサーへの “強烈態度” が『週刊新潮』に報じられたことも。永野さんの不倫騒動をうけ、事務所を退所したことも報じられています」（同）

百田といえば、2024年1月にKinKi Kids（現・DOMOTO）堂本剛と結婚。つまり、男性は百田・堂本夫妻の弟という立ち位置になるわけだが、Xでは、今回の報道に両者のファンから苦言が続出している。

《相手が夏菜子の弟って本当？！そしたら剛くんの義弟になるじゃんマジで関わってこないでくれ…》

《元モノノフなんで、夏菜子が頑張ってるのに足引っ張っらないでほしい…今は堂本剛の会社に雇ってもらってるらしいのによくこんな事できるな。》

実際、すでに “親戚づきあい” も始まっているようだ。2025年6月、元マネ男性の事務所退所が報じられると同時に、堂本がソロ名義で出している楽曲版権の管理を担う会社で、すでに代表取締役に就任していたことが『NEWSポストセブン』に伝えられている。

2人の関係性がなんであれ、周囲に火の粉がかかりすぎないよう、ファンも願っていることだろう。