「サンリオキャラクター大賞」投票呼びかけるポムポムプリンの“まさかの表情”にSNS衝撃「闇を感じる」「と、投票します〜」「こんな悪い顔するんだ」
サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の公式Xが14日に更新され、現在開催中のサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の投票を呼びかける投稿でポムポムプリンが見せた“まさかの表情”が反響を呼んでいる。
【画像】「闇を感じる」投票を呼びかけるポムポムプリン
「寝る前に…忘れてな〜い？」とのコメントとともに、不気味な目つきでこちらを見つめているポムポムプリンのイラストが投稿された。なお、同日に発表された初回速報順位では、1位が「シナモロール」で、2位がポムポムプリンとなっていた。ポムポムプリンは昨年は9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待される。
この投稿にファンからは「こんな悪い顔するんだ」「と、投票します〜」「い、今、投票してきました！もちろんプリンちゃんに」「プリンくん、その目、怖いよ」「圧に闇を感じるのは気のせい？」「すごい顔してるね〜 かわいい〜忘れてないよ〜」「コワモテプリンくんも可愛い」「プリンちゃんのそんな目、初めて見た気がする。。。」「い、嫌すぎるw」「こういうホラゲ出してほしい」「まさかの公式ww」「もちろん投票しましたよ！」「そんな顔もすきだよ」などの声が寄せられている。
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
【画像】「闇を感じる」投票を呼びかけるポムポムプリン
「寝る前に…忘れてな〜い？」とのコメントとともに、不気味な目つきでこちらを見つめているポムポムプリンのイラストが投稿された。なお、同日に発表された初回速報順位では、1位が「シナモロール」で、2位がポムポムプリンとなっていた。ポムポムプリンは昨年は9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待される。
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。