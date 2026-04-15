「えっビックリ!!有働さんどうしたの」有働由美子、病院ベッドでピースの“骨折”ショットに驚きの声
フリーアナウンサー・有働由美子さんのマネージャーが運営するInstagramアカウントは4月14日、投稿を更新。骨折した有働さんの写真を公開し、驚きの声が上がっています。
【写真】有働由美子が骨折!? 病院ベッドでピース
コメントでは「お写真見てびっくり！…ドラマ内でのお芝居だったんですね よかったぁ」「大丈夫ですか？!!」「とうとう女優デビューおめでとうございますどんな役でもかわゆい有働さんだーい好きです」「どんな姿も有働さんらしく？見えて可愛い過ぎ」「えっビックリ!!有働さんどうしたの」「入院した有働さんってなんか似合わないですね、いつもはしゃいでるのが普通ですもんね」と、驚きの声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】有働由美子が骨折!? 病院ベッドでピース
「お写真見てびっくり！」同アカウントは「本日、4月14日(火)22時〜『時すでにおスシ!?』第二話放送です 骨折をして病院のベッドにいる何故かドヤ顔の有働さんのオフショット...ぜひご覧下さい」とつづり、1枚の写真を投稿。有働さんが入院着姿で病院のベッドに横たわり、両手でピースをしています。足首には黒いサポーターが見え、痛々しいです。しかしこれは「ドラマの役です！！！」とのこと。「有働さんは元気ですよ」と説明しています。
さまざまなオフショットを公開普段から、有働さんのさまざまなオフショットを公開している同アカウント。元気で楽しそうな様子がたくさん見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)