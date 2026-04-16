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「間違った目標を置くと間違った形になる」NHK番組の公式X相次ぎ閉鎖から見えた、公共放送が果たすべき使命

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「人気番組でも容赦なし。受信料の激減で〇〇を相次ぎ撤退しているNHKの悲しき現状について解説」を公開した。動画では、公共放送であるNHKが運用する複数のSNSアカウントが突如終了した事態を取り上げ、その背景にある経営問題や、組織が追うべき目標のあり方について懸念を示しつつ提言を行っている。



下矢氏は冒頭、「100分de名著」や「サイエンスZERO」といった人気番組の公式X（旧Twitter）アカウントが年度末で相次いで閉鎖された点に言及。特に14年間運用され、約6万人のフォロワーを抱えていた「100分de名著」のアカウントが「求められる成果水準に達することができず閉鎖することになった」と公表したことに着目した。



この背景について、下矢氏は2つの要因を指摘する。1つ目は受信料収入の減少に伴う「経営合理化」だ。「700億円弱の赤字」というデータを示しつつ、NHK内部で事業の選別が進んでいると解説した。2つ目は「デジタル事業の再編」である。NHKがネット事業を「NHK ONE」というサイトに集約し、受信料を支払っている人のみが見られる仕組みへ移行している現状を説明した。



その上で、下矢氏はNHKが設定している「成果」の基準に疑問を呈す。「もし民放やNetflixと同じような基準なら、本当にがっかり」と述べ、フォロワー数やインプレッション数といった「量」の数字だけで評価する姿勢を批判。イギリスのBBCが視聴者アンケートを用いて質を評価している事例を挙げ、「公共放送は量より質のほうが大事」だと断じた。



終盤では、企業経営にも通じる教訓として「間違った目標を置いてしまうと、間違った形になる」と強調。数字だけで判断すれば「数字では表せない価値が真っ先に切られてしまう」と懸念を示した。最後に「民放やNetflixとは全然違う評価基準を持ってほしい」と訴え、公共放送のあるべき姿を提言して動画を締めくくった。



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