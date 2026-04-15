西友にチキンビリヤニが売ってる!? バスマティライス使用＆ライタ付きで本格的なのにこのお値段って…買うに決まってるじゃん！



先日、近所の西友を訪れたときに目を疑うような光景に出くわしました。

え、チキンビリヤニが売ってる……!?!?

これまでインド料理の専門店や各メーカーの冷凍商品、はたまたキットを使って自分で作るタイプなどでさまざまなビリヤニを楽しんできた私ですが、まさかスーパーのお惣菜売場で見かける日が来るとは……!!!

今回は、ビリヤニ好きの間でSNSでも話題となっている「たんぱく質が摂れる! チキンビリヤニ」を徹底レビューしたいと思いますっ。

【本格的で期待が高まる…！】

管理栄養士が監修するヘルシーボックスシリーズから登場した「たんぱく質が摂れる! チキンビリヤニ」。これまで見かけなかったことから、どうやらこちら、西友の新商品となるようです。

まず注目したいのが、日本の白米ではなくバスマティライスが使われている点！ バスマティライスとはインドやパキスタン原産の細長いお米で、これが使われているだけでビリヤニの本格度が一気にアップします。

さらに、付け合わせの定番であるヨーグルトサラダの「ライタ」や漬け物の「アチャール」らしきものが添えられているのもニクいポイント。

見た目からしてビリヤニを本格的に再現しようという気持ちが感じられて、ビリヤニ好きとしては嬉しくなりますね♪

食べる際は付属のカップを取り、500Wで1分30秒チン。アツアツになった状態で、それではいただきますっ。

【思ったより激辛かも】

スプーンでひとくち食べてみて、ビックリ！ これ、めちゃくちゃ辛口になってます……!!!

スパイス感満点で口の中がヒリヒリ。でも、辛いものが好きな人にはこの刺激がたまらないはず。お米は日本のお米より粘りが少なく、パラパラとした食感。軽やかながら濃厚な味が染み込んでいて、どんどんと食べ進められます。

チキンは唐揚げに似ているような衣のついたタイプ。ジューシーさはあまりないですが、ゴロゴロと入っていて「チキンビリヤニ」とうたうにはじゅうぶんなボリュームです。

さて、途中で辛さがキツくなってきたら、ここで出番となるのがライタ。ビリヤニにかけて食べると、辛味をやわらげるとともに、口の中をさっぱりさせてくれます。みじん切りの玉ねぎや赤ピーマン、きゅうりなどが入っている点も本格的で驚かされました！

アチャールらしき添え物は、紫タマネギのマリネといった感じ。こちらもお口直しにぴったりで、つけてあって大正解でした♪

【これで500円ちょっとは買い！】

スーパーのお惣菜としては、なかなか本格的な仕上がりになっている「たんぱく質が摂れる! チキンビリヤニ」。

以前レビューしたセブン-イレブンの「エリックサウス監修 ビリヤニ」が734円だったことを考えると、538円（税抜きだと499円！）という値段はコスパ的にもかなり優秀なんじゃないでしょうか。

また、管理栄養士監修でカロリーが509kcalに抑えられていたり、たんぱく質が21.8g摂れたりする点も注目ポイント。これならヘルシー志向の人も安心して楽しめそうです♪

現在、関東、長野エリアの西友で販売中ですので、気になった方は探してみてください。すでに人気のようで、SNSでは「お店で見たけど売り切れている」といった情報もありましたよ！

参考リンク：西友

撮影・執筆：鷺ノ宮やよい

Photo：(c)Pouch

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