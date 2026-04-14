メイクのプロが絶賛する「コレは捨て色がない」アイシャドウパレット





まだ「これ以上の色に出会えてない」絶妙な色



メイクのプロや美容通たちが、実際にずっと愛用しているというパレットをご紹介。捨て色は一切なくどの色も残らない。「このブランドならではの唯一無二」という名作をリコメンド。







欠品と入荷を繰り返す名作

〈左から〉クチュール ミニ クラッチ 100、300 各10,890円／イヴ・サンローラン・ボーテ 登場するやいなや話題となり、瞬く間に欠品。左の100は少しグレイッシュ系のヌードトーン、右の300はキャメル系カラー。



【こう使う！】

使い方次第でコンサバにもモードにも。「100番を愛用中。ハンサムな目元をつくるなら、3と4のマット系を。エレガントに振りたいときは、1のパールをまぜながら。このパレットはどっちにも振れるからいい」（スガタクマさん・ヘアメイク）



全色を重ねて自然な陰影づくり。「発売してすぐに購入した300番。見たままの発色で質感も軽くとても使いやすい。濃淡がしっかりあるので、目元に陰影を出し、アイメイクを立たせたいときに重宝しています」（常岡珠希さん／化粧品企画）







「濃くなりすぎない」失敗のないピーチブラウンパレット

RMK シンクロマティック アイシャドウパレット03 6,380円／RMK Division 「ともするとキツく見えてしまいがちなブラウンも、この赤み系なら濃厚さを和らげるから失敗がない。服で色を楽しみたい日はこのパレットで落ち着いた目元に」（mao itoさん・ヘアメイク兼YEAUディレクター）



心躍らせるオレンジが目を引く、甘さと格好よさを兼ねそなえたピーチブラウンパレット。マットをきかせて可愛くも、ムーディにも、情熱的な印象にも多彩な表情を引き出す。







美容のプロたちが廃番を恐れる「唯一無二の頼れる名品」

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