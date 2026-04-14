JASRAC、Xでの「歌ってみた」「弾いてみた」動画に言及 「公式案内出た」「分かりやすい!!」
一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）が14日、公式XでX上に投稿されているJASRAC管理楽曲の「歌ってみた」「弾いてみた」動画の投稿について言及した。
【写真】「分かりやすい!!」と反響 Xでの「歌ってみた」「弾いてみた」動画に言及したJASRAC
「現在X上で、JASRAC管理楽曲の『歌ってみた』『弾いてみた』動画の投稿について話題になっています」と指摘。「JASRACと契約を締結しているUGCサービスやSNS（YouTube、Instagram、TikTokなど）であれば、投稿者の皆さまが個別に許諾を得る必要はなく、安心して動画を公開いただけます」と説明した。
続けて「一方で、Xについては現時点で、JASRACとの間で契約が締結されておりません。そのため、JASRACの管理楽曲をXに投稿する際は、投稿者による個別でのJASRACへの申請が必要となります」と伝えた。「XでのJASRAC管理楽曲のご利用に関するよくあるご質問はこちらをご確認ください」と同サイトを案内した。
この投稿に「公式さんからの情報タスカル」「おぉ公式案内出た」「はっきりしてて分かりやすい!!」といったコメントが寄せられた。
【写真】「分かりやすい!!」と反響 Xでの「歌ってみた」「弾いてみた」動画に言及したJASRAC
「現在X上で、JASRAC管理楽曲の『歌ってみた』『弾いてみた』動画の投稿について話題になっています」と指摘。「JASRACと契約を締結しているUGCサービスやSNS（YouTube、Instagram、TikTokなど）であれば、投稿者の皆さまが個別に許諾を得る必要はなく、安心して動画を公開いただけます」と説明した。
この投稿に「公式さんからの情報タスカル」「おぉ公式案内出た」「はっきりしてて分かりやすい!!」といったコメントが寄せられた。