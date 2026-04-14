アイテムの選択肢が向上した「モデリスタ ヴォクシー」

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）は2026年4月10日、一部改良を行った「ヴォクシー」に対し、「モデリスタ」ブランドのカスタマイズパーツを追加発売しました。



どのようなドレスアップができるのでしょうか。

ヴォクシーは兄弟車「ノア」とともに2001年11月に登場したミドルサイズミニバンです。

【画像】超カッコいい！ これが「ヴォクシー」”モデリスタエアロ”仕様です！ 画像で見る（30枚以上）

手頃なサイズに両側スライドドアと手頃な価格を実現したことで、ミニバンジャンルの中心的なモデルへと成長しました。

このうちヴォクシーは精悍な2段ライトやメッキガーニッシュを備え、存在感のあるスタイリッシュなデザインが特徴で、大人気モデルとなっています。

現行型の4代目は2022年1月に登場。「TNGA」プラットフォームの採用により、走行性能を大幅に向上させたほか、先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の機能も充実し、安全性と運転時の疲労軽減に貢献しています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベースは2850mmとなっています。全モデルで車幅が1700mmを超え「3ナンバー」となりましたが、極端な拡大は避け、取り回しやすいサイズ感を維持しています。

パワートレインには当初、1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターガソリンエンジンを設定。駆動方式はFFを基本としつつ、4WDも用意されています。

今回の一部改良では、1.8リッターガソリンハイブリッドに統一（福祉車両を除く）。

また、エクステリアデザインも変更し、フロントフェイスのメッキ加飾部のブラック化や、ヘッドライトインナーのブラック化などで、精悍なイメージを引き立てています。

さらに、新色「ニュートラルブラック」「アーバンロック」の追加や17インチホイールのブラック塗装化なども合わせ、クールなスタイルを強めています。

インテリアも同様に、シフトノブやウインドウスイッチ周辺をピアノブラック化。上級モデルではメーターフードやインパネ、ドアトリムの素材変更やステッチの追加、シート表皮の意匠変更などを行うことで、上質さをプラス。

このほか、メーター液晶サイズの大型化や、前後方ドライブレコーダーの設定、4WD「E-Four」車に「SNOW EXTRA」モードの追加、ショックアブソーバーの減衰変更による乗り心地の向上や防音材の配置による静粛性の向上も図り、機能と快適性のレベルアップも図っています。

一部改良を実施したヴォクシーの価格（消費税込み・以下同）は、375万1000円から438万200円です。

そんなヴォクシーに用意されるのが、モデリスタブランドのカスタマイズパーツです。

モデリスタブランドらしい、ベース車両の良さはそのままに、メッキ加飾などを用いたエアロパーツにより、精悍＆クールなヴォクシーの個性をひときわ強調します。

「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカート」をセットにした「MODELLISTA エアロパーツセット」（22万円・塗装済）は、ロアバンパー・スカートに追加するエアロパーツで、低い位置にメッキを加えることにより、存在感を高めます。

また、アッパーフロントグリルにブルーのイルミネーションを仕込んだ「シグネチャーイルミグリル」（7万7000円）は、点灯状態で強烈な個性を発揮。同様に、リアスポイラーにLEDを組み込んだ「イルミルーフスポイラー」（9万3500円）も用意しています。

今回の改良に合わせ、このイルミルーフスポイラーからイルミネーションを省いた「ルーフスポイラー」（7万1500円）が登場しました。アグレッシブなスポイラーの形状はそのままに、ブルーLEDのアクセントを削除することで、シンプルなカスタムを提供します。

また、助手席インパネのオープントレイに、好みのカラーや明るさの照明を追加できる「マルチカラーインテリアイルミネーション」（5万5000円）が追加されました。7色およびグラデーション機能もあり、ナイトドライブで特別な空間を演出します。

このほか、モデリスタのアイテムとしては、タービンのようなスポーティなデザインのアルミホイール「WingDancer」やラグジュアリーなスポークタイプの16インチアルミホイール「TRINITAS」、メッキ加飾を追加する4点のパーツセット「クールシャインキット」、ドア下部を印象的に照らす「サイドウェルカムイルム」などが設定されています。

これらのパーツを組み合わせることで、ヴォクシーを好みの1台に仕上げることができます。