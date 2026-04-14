タレントの安西ひろこさんが14日、自身のインスタグラムを更新。サクラの木の下で春コーデを披露しました。



【写真を見る】【 安西ひろこ 】 元カリスマギャルが 最新春コーデ投稿 変わらない美しさにファン反響 「本当にいつも綺麗」



安西さんは「桜が終わってしまい ちょっと寂しいね」という言葉を添え、しだれ桜がライトアップされる花壇の前で撮った写真を投稿。

ミニ丈の黒いボトムスに白いブラウス、千鳥格子柄のスプリングコートというシックな色合いの装いをした安西さん。お花見に合わせてコーディネートしたと思われるサクラ色のバッグがよく映えています。







安西さんは続けて、「桜の季節が終わると すぐに梅雨や 夏がくるから 色々準備するのも また楽しいね」とスイカやヒマワリの絵文字を添えて投稿。







どんな季節もポジティブに楽しもうとする安西さんの投稿。

ファンからは「本当にいつも綺麗」「可愛すぎ」「サクラとバッグがリンクして可愛いけど一番かわいいのはHiroちゃん」などと、変わらない美しさを称賛するコメントが殺到しています。







【担当：芸能情報ステーション】