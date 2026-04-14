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タレントの安西ひろこさんが14日、自身のインスタグラムを更新。サクラの木の下で春コーデを披露しました。
 

【写真を見る】【 安西ひろこ 】　元カリスマギャルが　最新春コーデ投稿　変わらない美しさにファン反響　「本当にいつも綺麗」


安西さんは「桜が終わってしまい　ちょっと寂しいね」という言葉を添え、しだれ桜がライトアップされる花壇の前で撮った写真を投稿。
ミニ丈の黒いボトムスに白いブラウス、千鳥格子柄のスプリングコートというシックな色合いの装いをした安西さん。お花見に合わせてコーディネートしたと思われるサクラ色のバッグがよく映えています。


安西さんは続けて、「桜の季節が終わると　すぐに梅雨や　夏がくるから　色々準備するのも　また楽しいね」とスイカやヒマワリの絵文字を添えて投稿。


どんな季節もポジティブに楽しもうとする安西さんの投稿。
ファンからは「本当にいつも綺麗」「可愛すぎ」「サクラとバッグがリンクして可愛いけど一番かわいいのはHiroちゃん」などと、変わらない美しさを称賛するコメントが殺到しています。


【担当：芸能情報ステーション】