adieuが、2026年4月22日にリリースするEP『adieu5』より、新曲「ブルーアワー」のMVを本日20時にプレミア公開することをアナウンスした。

MVの監督は、『adieu 5』のアートワークも手掛けている小林光大が担当している。夜明け前のブルーアワーにたたずむadieuの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから物語が動き出す。海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿は、どこか現実離れした幸福感に満ち、青く染まったスタジオでのバンドシーンでは、adieuの内に秘めたエモーションが静かに躍動。特に、海辺の堤防で寄り添い合う二人の姿と、街の灯を背にビルの上に立つadieuの幻想的なラストシーンは注目だという。

https://youtu.be/y9IjdlaUgLI

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◾️小林光大監督 コメント

adieuと映像イメージについて話し合いながら制作を進め、多くのインスピレーションをいただきました。信頼している映像制作スタッフとこの作品に取り組めたことを、とても嬉しく思います。ありがとうございました。

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また『adieu5』より、新曲「泣いてしまいそう」を2026年4月15日に先行配信することも決定した。

◾️EP『adieu 5』

2026年4月22日（水）

詳細：https://adieu.lnk.to/adieu5_PKG 初回生産限定盤 通常盤 ○初回生産限定盤（CD＋BD）

SRCL-13674〜5 9,800円（税込）

・CD：全6曲収録

・BD収録

adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-

adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり- Behind the scenes

「新曲」MUSIC VIDEO Behind the scenes

※初回盤限定特典封入※紙ジャケット仕様 ○通常盤（CD only）

SRCL-13676 3,800円（税込）

・CD：全6曲収録 ▼CD収録楽曲

「元気？」

Words and Music：Satoko Shibata

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle 「泣いてしまいそう」

Words and Music：Jiro Yanase（betcover!!）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle 「ブルーアワー」

Words and Music：luvis

Arrangement：luvis Additional：Yaffle 「ナイトバード」

Words and Music：Hiyune（chilldspot）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle 「植物園」

Words and Music：Wataru Sawabe（Skirt）

Arrangement：knoak Cooperation with Yaffle 「Untitled」

Words and Music：JQ（Nulbarich）

Arrangement：Yuka Kawabata（prodz）Cooperation with Yaffle

◾️＜adieu LIVE 2026 bleuir＞ 2026年5月30日（土）神奈川・KT Zepp Yokohama

OPEN 17:30 START 18:30 ▼チケット情報

スタンディング：\8,800（税込）

2F指定席：\9,300（税込）

ドリンク代：\600（別途）