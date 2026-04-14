「新種の生き物みたい」どこから見ても理解不能！奇妙な体勢の猫
【写真を見る】前から見ても後ろから見ても「！？！？」脳がバグる愛猫の奇妙な体勢
軟体動物…はたまた液体と比喩されるくらいには身体の柔らかさに定評のある猫ですが、それを体現している写真がXで今、8.8万いいねを集めて話題となっています。
「謎のポーズすぎて笑う」「めっちゃ奇妙だけどかわいい」など、そのシュールさに困惑しつつもほっこりしている人が続出している猫の姿とは、一体どのようなものだったのでしょうか？
投稿主の今日と、セラ、ミック（@sera230813）さんが「前から見ても後ろから見ても難解な体勢」というコメントとともに投稿したのは、愛猫でありスコティッシュフォールドのミックくんの写真。写真に写るミックくんは足をピーンと伸ばしつつ、手をお腹に隠しており、少しユニークさもうかがえます。
それだけでもクスッと笑ってしまうほどにはシュールなのですが、その状態で更にミックくんが後ろを向くように首を回しているため「え？これは振り返ってるのかな？仰向けにも見える…」と脳が錯覚してしまいます。まさに「前から見ても後ろから見ても難解な体勢」です。
■ポストの反響について伺うと…？
飼い主さんに、話題になったポストへの反響を伺うと「多くの方に見ていただき驚きました。実はミックはこのポーズをよくやるので、家族は『ああ、今日もやってるね』という感じでした」と、教えていただきました。どうやら、ミックくんのユニークなポーズは日常茶飯事なのだとか…。
さらにポストに対する印象的なコメントもお聞きすると「ラッコ、スナイパー、きりたんぽ、など、この独特のフォルムに似たものをコメントでたくさんいただきました、見慣れた私と違って、みなさんにはそう見えるんだなと楽しく拝見していました」とのお答えが。
様々なものに似ているとコメントされているミックくんの姿。写真とコメントを照らし合わせると、「確かに…」と思ってしまうものも…。
■いつもとちょっと違う姿にびっくりした飼い主さん
さらに、飼い主さんがポストのミックくんを見た当時の気持ちが気になり質問してみると「寒い時期、ホットカーペットに接地するおなかの面積を最大限にするためによくこのポーズをとっていて、ああ、きょうもやってるなと思って見ていましたが、伏せた体勢のまま、首から上だけ動かして後ろにあるテレビを振り向いて見ていたのはびっくりしました」とご回答が。
なるほど…こちらのポーズ自体は日常茶飯事でも、首を動かしていたのは飼い主さん的にも驚かれたとのこと。確かに、その光景を目撃したら思わず二度見…いや三度見してしまいそうです。
色んな方から「奇妙な体勢」「新種の生き物」など不思議に思われる体勢をしているミックくんですが、こちらはリラックスしている状態なのか伺うと「とてもリラックスしていると思います、ちゃっかりおててないないもしていますし…」と飼い主さん。
おててないないとは、いわゆる香箱座りというもので、前足を体の下にしまい込んだ状態のこと。これは安心したり、リラックスしているときに猫がする行動なので、飼い主さんの言う通り、本当にまったりリラックスした上でのポーズなのでしょう。
また、飼い主さんに、びっくりしてしまったエピソードが他にもあるのかお聞きすると「狭いところが好きなので、納戸やトイレの扉をあけると中に入りたがります。気を抜いていると、納戸の中にスルッと入ったことに気づかずに扉を閉めてしまうこともよくあり、時間が経つと『ナォォーン』と助けを求める鳴き声が部屋のどこからか聞こえてきてびっくりします」とお答えが。
誰もいないはずの納戸から鳴き声が聞こえてきたら…想像するだけでもどきどきしてしまいます。
■ミックくんのお兄ちゃんセラくんについて
そんなミックくんにはセラくんというお兄ちゃん猫がおり、日々仲良く過ごしているとのこと。
お兄ちゃんであるセラくんも、ミックくんのように不思議な体勢でいることは多いのでしょうか？と飼い主さんに伺うと「セラはこのポーズをすることはなく、逆にあおむけになっておなかをびゃーっと見せてゴロゴロすることが多いです。二人とも地べたに伸びていることが多いので、間違って踏んづけてしまいそうになることも多々あります」とのこと。
二匹が並んで伸びているのを想像すると微笑ましく、クスッと笑ってしまいますね。
■セラくん、ミックくんの性格は？また二人の関係性は？
2歳のセラくんと8ヶ月のミックくん。お互い折れ耳のスコティッシュフォールドで、血のつながっていない兄弟だという飼い主さん。Xで仲睦まじい姿を見せてくれるセラくん、ミックくんのそれぞれの性格をお聞きしました。
「セラが先住で、性格は大人しく、クール、慎重派です。鳴くこともあまりなく、我々人間からすると『手のかからない子』です。ただ、寂しいときもあってたまに甘えてくるところは愛らしいです」
「ミックはやんちゃで元気いっぱい、イノシシのように突進してきて、ぐりぐり頭突きしながらゴロゴロ甘えてくるような性格です。食べ盛りで、兄のセラのご飯まで食べてしまうので、セラのご飯はミックが届かないところに置いています…」
お話を聞くと、正反対の性格をしているセラくんとミックくんですが、関係性はバッチリなようで「二人はよく遊び、よくケンカし、よく走り回っています。人間が寝ている間もバッタンバッタン駆け回る音がしています。二人でプロレスしているときにミックが調子に乗りすぎたときは、セラがガツンと一発かましてその場が収まるので、さすが兄だなと思って見ています。二人とも、本物の兄弟のように仲が良いです」と教えてくれた飼い主さん。
冷静な兄と元気な弟、バランスの良い関係を築けており、お話を聞くだけでほっこりします♪
最後に、セラくん、ミックくんの最近の様子や面白かったエピソードなどを伺うと「二人の最近の流行りは、風呂場の扉の前で香箱座りして人間がお風呂に入るのを待つことのようで、二人が微妙な距離感を保って座って待っています。風呂上り、セラにはおしりトントンを要求され、ミックは頭突きをしてくるので、濡れた身体が猫の毛だらけになります…」との答えが。
お風呂上りにこれは嬉しいようなちょっと困るような…！お風呂場の前で待機しているのも、お風呂上りにお互いに色々要求されるのも、飼い主さんへの愛ゆえに…と想像すると癒されますね。
今日と、セラ、ミック（@sera230813）さんのXではクスッと笑えるシュールな姿から笑顔になってしまう愛らしい姿まで、様々なセラくんとミックくんを見ることができます！日々の癒しになること間違いなしなので、是非チェックしてみてください。
文＝SI