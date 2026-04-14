《NEW》春色ピンクにキュンッッ♡【ローソン】の「パフェ & クレープ」

春といえば、桜やいちごをモチーフにしたスイーツが旬を迎える時期。【ローソン】でも、1月頃からいちごのスイーツを発売し続けており、華やかなビジュアルで春らしい雰囲気を楽しませてくれています。そこで今回は、食べる前からキュンが止まらない、春の「パフェ & クレープ」をチェック！

ピンクと赤のコントラストが鮮やか

ピンクのグラデーションや赤とピンクのコントラストが華やかな「ストロベリーパフェ」。カップの底面にいちごミルクプリン、その上にいちごゼリー・ミルクムース・スポンジ・ホイップクリームを重ねています。カップを横から見ると、多層に重なるピンク・赤・白の美しさにうっとりするはず。

ビジュアルに負けない食べ応えと満足感

ストロベリーパフェの魅力は、ビジュアルの華やかさだけではありません。カップの中は何層にも重ねられていてボリュームがあり、食べ応えも抜群です。使われているプリン・ゼリー・ソースはいちごがベースなので、食べ終えた後は重すぎず爽やかな甘酸っぱさと甘さのちょうどいいバランスが楽しめそう。

いちごスイーツ専門店監修はクオリティ高め！

「いちごショートケーキのクレープ」は、ショートケーキとクレープがドッキングしたようなスイーツ。いちごスイーツ専門店【ICHIBIKO（いちびこ）】監修ということもあり、見た目・味ともにクオリティの高さを感じられる一品です。

外側も内側もきれいな春色ピンク

春色の淡いピンクが可愛らしいクレープ生地で、スポンジ・いちごクリーム・果肉入りいちごソースが包まれています。そのため、ショートケーキを食べながらいちごクレープも食べているかのような贅沢感を堪能できそうです。

ピンクが明るく可愛らしい、【ローソン】の「パフェ & クレープ」。春らしい華やかな見た目で、どれも食べるのが少しもったいないと感じてしまいそう。春色ピンクに染まったスイーツを、ぜひチェックして。

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writer：河合 ひかる