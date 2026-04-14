「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

日本古来の牝系をこよなく愛する私。皐月賞にはアルトラムス、サイモンシャリオ、サウンドムーブ…といった興味深い馬たちがエントリーしてきたが、そのなかでもアスクエジンバラはかなり奥が深い一族の出身だ。

４代母のタイセイカグラは父モーニングフローリック×母父ファバージというオールドファンにはたまらない配合。自身は２勝止まりだったが、一つ上の半姉は８９年の桜花賞馬シャダイカグラという良血である。

３代母フューチャハッピーは未勝利ながらも、半兄にオースミブライト（９９年神戸新聞杯、京成杯、皐月賞２着）、半妹にオースミコスモ（０３年関屋記念、０４年中山牝馬Ｓ、福島牝馬Ｓ）がいるデインヒル産駒だ。

そして、祖母ネヴァーピリオドと言えば、１５、１６年ヴィクトリアＭ＆１５年スプリンターズＳを制したストレイトガールの母として知られ、つまり母ハニートリップはその５つ下の半妹に当たる。

言葉は悪いが、ここまで“じゃない方”のきょうだいで牝系をつないでいるのはレアケース。それはしっかりとした幹があってこそ成せる業であり、この牝系の日本での祖にあたる６代母ラバテラが、芝の中長距離重賞でタフネスぶりを発揮したカシマウイングの母であることに納得だ。丈夫な体と堅実さが、令和の時代まで受け継がれているのは非常に感慨深い。