メディカルドック監修の管理栄養士が、わかめの一日の摂取量、驚きの健康効果、さらには乾燥わかめや茎わかめを食べ過ぎた際の注意点や対処法について詳しく解説します。

監修管理栄養士：

山口 恵里（管理栄養士）

病院や高齢者施設で5年、給食管理、栄養管理業務に従事しました。その後、管理栄養士の資格を取得し、現在は育児をしながらフリーランスとして地域の方の家事・育児サポートをさせていただいています。日々の生活を楽しんでいただけるよう、心を込めてサポートしています。

わかめとは？

わかめは、褐藻類コンブ目ワカメ科に属する海藻で、日本の食卓でもよく使われる身近な食材。食用となるのは若い茎葉部で、この部分から「わかめ」という名前が生まれたといわれています。北海道の一部を除く日本各地の沿岸に生育し、1960年代以降は養殖も広まり、現在は多くが養殖によって生産されています。

わかめは大きく、成葉（葉体）・茎わかめ（中芯）・めかぶ（胞子葉）の3つの部位に分けられます。茎わかめは葉を支える軸の部分でわかめの芯の部分で、コリコリした食感が特徴です。めかぶは根元にある胞子葉で、粘りがあるのが特徴です。乾燥わかめは成葉部分を乾燥させたもので、天日干しや湯通し後にカットして乾燥させたものなどがあります。みそ汁やスープに直接入れられるタイプもありますが、塩分が残っている場合は、用途に合わせて調節するとよいでしょう。

部位 名称 特徴・食感

葉の部分 成葉（葉体） 一般的によく食べられる。柔らかい。

芯の部分 茎わかめ 軸の部分。コリコリとした食感。

根元の部分 めかぶ 胞子葉。強い粘りがある。

わかめの一日の摂取量

わかめは日常的に利用しやすい食材ですが、ヨウ素や食物繊維を含むため、量が多い場合は摂り過ぎにつながることがあります。日本人の食事摂取基準（2025年版）では、ヨウ素の推奨量は成人で1日140μg、耐容上限量は3,000μgとされています。ヨウ素は魚介類やだしなど他の食品からも摂取されるため、わかめだけで過不足なく調整するのではなく、食事全体でのバランスを意識することが大切です。わかめに含まれるヨウ素量は産地や加工方法によって差があるため一概にはいえませんが、一般的な目安としては、生わかめは1食あたり20～40g程度、乾燥わかめは1～2g程度（戻して約10～20g）とすると、ヨウ素の摂り過ぎを防ぎながら日常的に取り入れやすい量とされています。特に乾燥わかめは水で戻すと大きく増えるため、使用量が多くなりすぎないよう意識することが大切です。

わかめに含まれる栄養素

食物繊維

食物繊維は炭水化物の一部で、体内ではほとんど分解・吸収されません。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があり、水溶性食物繊維は腸内で水分を含んでゲル状になり、不溶性食物繊維は便のかさに影響することがあります。これらは腸内での通過時間や便の状態に関わる栄養素の一つです。わかめには水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が含まれています。

ヨウ素

ヨウ素は必須ミネラルの一つで、人の体内ではつくることができない栄養素です。体内に入ると多くが甲状腺に取り込まれ、甲状腺ホルモンの材料として利用されます。甲状腺ホルモンは、代謝や体温調節、脈拍、神経の働き、成長など、さまざまな生命活動に関わるホルモンです。

マグネシウム

マグネシウムは体内で多くの酵素反応に関わるミネラルで、骨や筋肉、神経、心臓の働きにも関与しています。関わる酵素反応は300種類ともいわれており、エネルギーの生産やたんぱく質の合成など、さまざまな生命活動に必要とされる栄養素です。

わかめを食べ過ぎて現れる症状

消化に関わる変化

わかめに含まれる水溶性食物繊維は水に溶けてゲル状になり、腸内での通過に影響することがあります。量が多い場合、便がゆるくなる場合があります。不溶性食物繊維は便のかさに影響し、人によってはお腹の張りやガスを感じることがあります。

甲状腺に関わる変化

ヨウ素を急に多くとると、甲状腺でホルモンの材料として利用される過程に影響が生じることがあります。人によっては、甲状腺ホルモンの働きが一時的に低下することがあるとされています。また、バセドウ病など甲状腺に持病のある方ではヨウ素の摂取量によってホルモンの働きに変化が生じることがあります。

甲状腺に関わる症状は、他の体調変化と似ていることが多く、自己判断が難しいとされています。わかめを多く食べた後に不調が続く場合は、医療機関で相談することが大切です。

嘔吐や腹痛

乾燥わかめは水分を含むと大きく膨らむ性質があります。戻さずに大量に食べると、胃腸で膨らむことで負担になることがあり、人によっては腹痛や吐き気などの不快感につながることがあります。

わかめを食べ過ぎた時の対処法

水分をとる

水溶性食物繊維は水を含むとゲル状になります。腸内での通過に影響することがあります。水分をとることで、腸内の内容物が動きやすくなり、不快感が落ち着くことにつながる場合があります。

消化にやさしい食事

わかめの細胞壁はセルロースなどでできており、人の消化酵素では分解されにくい性質があります。おかゆやうどんなど、消化に負担の少ない食事を選ぶと、胃腸の不快感が落ち着くことにつながる場合があります。

乾燥わかめを食べ過ぎた際の注意点

食べる時の注意点

乾燥わかめの1日の摂取量の目安量は2～3g程度で、水で戻すと約20～36gになります。乾燥わかめは栄養が濃縮されており、特にヨウ素が多く含まれるため、量が多くなると摂り過ぎにつながることがあります。日々の食事に取り入れる際は、少量を意識して使うと安心です。

食べ過ぎて現れる症状と対処法

乾燥わかめを多く食べた場合、人によっては下痢や軟便、お腹の張り、ガス、腹痛、吐き気、だるさなどの不快感につながることがあります。水分をとることで腸内の内容物が動きやすくなり、不快感が落ち着く場合があります。おかゆやうどんなど、消化に負担の少ない食事を選ぶことで、胃腸の違和感が和らぐことがあります。

茎わかめを食べ過ぎた際の注意点

食べる時の注意点

茎わかめはコリコリとした食感で食べやすい一方、味付けされた製品では食塩が多く含まれることがあるため、量が増えすぎないよう注意が必要です。特に佃煮や調味済みの茎わかめは塩分が高くなりやすく、食べ過ぎると1日の食塩摂取量を超える可能性があります。日本人の食事摂取基準（2025年版）では成人女性の食塩相当量の目標は1日6.5g未満とされているため、他の食事とのバランスも意識することが大切です。また、茎わかめには食物繊維も含まれており、摂り過ぎるとお腹の張りなどにつながる場合があります。1日の目安としては、小鉢に軽く1杯程度（約10～20g）を目安にすると、塩分や食物繊維の摂り過ぎを防ぎながら取り入れやすくなります。

食べ過ぎて現れる症状と対処法

茎わかめを多く食べた場合、人によっては塩分のとりすぎによるむくみや喉の渇き、体の重さを感じることがあります。また、塩分が多い食品を続けて食べると、血圧に影響することがあります。

水分をとることで体内の塩分濃度が薄まりやすくなり、不快感が落ち着く場合があります。食事は汁物を控えめにするなど、塩分の少ないものを選ぶと負担が軽くなります。

わかめの健康効果

腸内での働き

わかめには水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が含まれています。水溶性食物繊維は水分を含んでやわらかくなり、不溶性食物繊維は便のかさに影響することがあります。これらは腸内での通過時間や便の状態に関わる栄養素の一つで、日々の排便リズムにも影響することがあるとされています。

代謝を支える働き

わかめには代謝に関わる栄養素であるヨウ素が含まれています。ヨウ素は甲状腺ホルモンの材料となり、エネルギー代謝や成長、体温調節などの働きに関わると考えられています。ただし、急に大量に摂取すると甲状腺に影響が生じることがあるため、適量を心掛けることが大切です。

骨の健康維持

わかめにはカルシウムやマグネシウムなど、骨の形成に関わるミネラルが含まれています。これらのミネラルは体の構造をつくるうえで重要とされる栄養素で、日々の食事の中で補うことができるとされています。

わかめの栄養素を効率的に摂取する方法

短時間調理

わかめに含まれるミネラルや水溶性食物繊維は水に溶けやすい性質があります。長時間加熱すると溶けだす量が増えるため、みそ汁やスープに加える際は、火を止めてから最後に入れると、栄養素の流出を抑えやすくなります。溶けだした成分も一緒に食べられる汁物は、わかめの栄養を無駄なく取り入れやすい調理法です。

吸収を妨げにくい組み合わせ

ヨウ素は比較的吸収阻害を受けにくいミネラルですが、キャベツやブロッコリーなどのアブラナ科の野菜には、ヨウ素の利用に影響する成分（ゴイトロゲン）が含まれています。通常の食事量では問題ありませんが、ヨウ素をしっかり摂りたい食事では、組み合わせを少し意識するとより効果的です。

戻し方の工夫

乾燥わかめは戻す過程でミネラルが水に溶けだしやすくなります。戻し時間の目安は、水の場合3～5分、お湯の場合は15秒～2分程度です。必要以上に長く戻さないことで、栄養素の流出を抑えやすくなります。

わかめの保存方法や期間

生わかめの保存方法

生わかめは水分が多く傷みやすいため、冷蔵では2～3日ほどしか日持ちしません。購入後は軽く湯通しして水気をしっかり切り、小分けにして冷凍するのがおすすめです。冷凍にすると約3～4週間保存ができます。使う時は凍ったまま汁物に入れても風味が保ちやすいです。

乾燥わかめの保存方法

乾燥わかめは湿気に弱いため、密閉容器やチャック付き袋に入れ、常温で湿気を避けて保存します。未開封の場合1～2年ほど保存でき、開封後も密閉していれば6ヵ月～1年を目安に保存ができます。湿気ると戻りが悪くなり風味も落ちるため、乾燥剤を入れておくと品質を保ちやすくなります。

「わかめの食べ過ぎ」についてよくある質問

ここまでわかめについて紹介しました。ここでは「わかめの食べ過ぎ」についてよくある質問に、メディカルドック監修栄養士がお答えします。

わかめを過剰に摂取した場合、体にどのような影響がありますか？

山口 恵里

わかめを多く食べた場合、消化器系への負担やヨウ素の摂り過ぎによる甲状腺への影響がみられることがあります。わかめは食物繊維が豊富で日々の食事に取り入れやすい食材ですが、量が多すぎると、体調に影響する場合があります。特に甲状腺に持病がある方では、ヨウ素の摂取量によって体調に変化がみられることがあるため、量に気をつけることが大切です。気になる症状が続く場合は医療機関に相談すると安心です。

乾燥わかめは毎日食べ続けても問題ないのでしょうか？

山口 恵里

乾燥わかめには食物繊維やミネラルが含まれており、日々の食事に取り入れやすい食材です。適量であれば、便の状態に関わる食物繊維や、代謝に関わるヨウ素などを補うことができます。ただし、量が多すぎると体調に影響する場合があるため、1日の目安量を意識すると安心です。乾燥わかめは水分を含むと大きく膨らむため、戻さずに食べると胃腸に負担がかかることがあります。パッケージに記載された戻し時間を参考に、適切に戻して使うことが大切です。

まとめ

わかめは食物繊維やミネラルを含む一般的に使われる食材ですが、食べ過ぎると消化器系の不調やヨウ素の摂り過ぎにつながるため、適量を意識することが大切です。適切な戻し方や保存方法を守れば、毎日の食事に安心して取り入れやすくなります。

「わかめ」と関連する病気

「わかめ」と関連する病気は4個ほどあります。

各病気の詳細などはリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器系の病気

過敏性腸症候群

便秘症

内分泌（甲状腺）の病気

「わかめ」と関連する症状

甲状腺機能低下症甲状腺機能亢進症

「わかめ」と関連している症状は7個ほどあります。

各症状の原因などはリンクから詳細記事をご覧ください。

わかめに関連する症状

下痢

軟便

お腹の張り

ガス

腹痛吐き気

だるさ

参考文献

食品成分データベース（文部科学省）

厚生労働省eJIM | ヨウ素

ヨウ素（Linus Pauling Institute）