俳優の山粼賢人、藤木直人が１３日、都内で「ｕｎｏ ヘアケア新ＣＭ発表会」に登壇した。

２人は２０日からオンエアされる「４Ｄ オールインワンシャンプー」の新ＣＭで共演。山粼はヘアサロンのスタイリスト、藤木はサロンのオーナー役を演じている。

２人は２０１８年のフジテレビ系連続ドラマ「グッド・ドクター」、２１年の映画「夏への扉―キミのいる未来へ―」で共演して以来、プライベートでも親交のある仲。ＣＭのテーマの「自信と余裕」にちなみ、山粼は「藤木さんに釣りに連れていってもらった時も、家まで車で迎えに来てくれて、自分の分のさおも買ってくれて、１個１個やり方を教えてくれた。藤木さんの家におじゃまして（魚を）さばいてくれて、自分はただ食べてた」と藤木のダンディーなおもてなしぶりを絶賛した。

藤木は「釣りに興味あるって言ってくれたことがうれしくて」と当時を回想。「船の中で食べるものを買おうと思ってコンビニで寄ったとき、賢人くんがスマホで払おうとしたら全然読み込んでくれなくて（笑）。その分も僕がおごりましたから」とフルサポートぶりを明かしつつ「コンビニをおごったっていうのが余裕と言われると、それはそれで…」と苦笑していた。