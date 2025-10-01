「今際の国のアリス」シーズン３（C） 麻生羽呂・小学館／ROBOT 山崎賢人・土屋太鳳がW主演を務めるNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3が、“Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)”世界87か国でTOP10入りし、日本のNetflix週間シリーズシーズン1〜3、全てがTOP10入りとなった。また、過酷な“げぇむ”に挑む姿を捉えた、手に汗握る緊迫の場面写真が一挙解禁された。【写真】山崎賢人・土屋太鳳W