ABCテレビは13日、4月7日放送のバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）で、不適切な内容があったことを明らかにした。TVerでは当該シーンがカットされた。

同局は「出演者に対する不適切行為があったことは確認しております。局として普段から人権に対し、十分に注意するよう務めておりますが、今回は認識が甘かったと反省しています」とコメント。Tverにおける問題部分の削除については「その認識の元、総合的に判断して行いました」とした

番組では、M!LK塩崎太智がロケで京都府宇治市を訪れた。そこでプライベートで訪れていたという声優の黒沢ともよ、豊田萌絵と遭遇。うなぎ店で串打ち体験をすることになった場面で、男性店主が女性声優2人の腰付近に両手でタッチする様子が相次いで映された。

女性が苦笑し、塩崎が動揺する中、スタジオの千鳥大悟が「ケツ触ってた？」、ノブは「うなぎみたいな顔したおやじが」と唖然としながらも笑って確認。大悟は「このためにやってるから、うなぎ体験」。ノブも「このセクハラのために？」と突っ込むようにして語っていた。