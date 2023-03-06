◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日午前５時１０分開始予定）、本拠地・レンジャーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。２試合連発となる５号本塁打、日本人記録を更新する４６試合連続出塁をマークできるかどうか注目だ。先発のマウンドには、今季初勝利を狙って佐々木朗希投手（２４）が上がる。

大谷は１０日（同１１日）の本拠地・レンジャーズ３連戦初戦に１安打で４４試合連続出塁の日本人新記録を樹立。勢いに乗った前日１１日（同１２日）の２戦目には本拠地での今季初アーチとなる４号先頭打者本塁打を放った。４試合ぶりとなった一発に試合後には「本拠地で打ってなかったので、なんとか１本打ってこれからもっともっと波に乗りたいなと思います」とコメントしていた。

レンジャーズの先発は、ジェーコブ・デグロム投手（３７）。メッツ時代の１８、１９年にサイ・ヤング賞に輝いた右腕だ。ベテランとなっても今季最速９９・２マイル（約１５９・３キロ）をマークする剛腕は健在。大谷はこれまで対戦がなく、注目の初対決となる。

ドジャースの先発のマウンドに上がるのは朗希。ここまで２登板で０勝１敗、防御率７・００。前回登板の５日（同６日）の敵地・ナショナルズ戦では５回を投げて日米通じて自己ワーストの６失点だった。今季初勝利で、メジャー２勝目を狙う登板となる。