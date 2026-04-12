１１日のボクシングＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝にＴＫＯ勝ちした那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見を行った。次戦は９月となる見通しで、５月２日の同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と元４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝の王座戦の結果を待つ立場となったが、「ここで勝てて（世界戦線に）生き残れたのはデカい。負けていたらどうすることもできなかった」と感慨を込めた。

昨年１１月に井上拓真との王座決定戦でプロ初黒星を喫し、人生の岐路と位置づけた元２階級制覇王者との再起戦で鋭いボディー打ちを連発し、ＴＫＯで完勝した。ただ、いつもは明るく雄弁な神童も、今回ばかりは神妙でナーバスな様子が目立った。

所属ジムの浜田剛史代表は「試合が近づくにつれて口数も減ってきて、（試合当日の）控え室ではほとんどしゃべってない。（それくらい）この試合に懸けると。今までなかったことなので、どれだけこの試合に勝ちたいのか、どれだけ追い詰められた状況で（逆境を）はじき返すかというのを感じた」と振り返り、「（神経を）試合に全部向けるということで（理想は）“口数は少なく、手数は多く”ということになるんじゃないかと思います。いい傾向でようやくできた」と目を細めた。

今回の過程を元に、陣営から思わぬ“忠告”を受けた天心は「口数が少ないから（パフォーマンスがよかった）って思われると、今後チームからそうした方が強くなると思われて、厳しくなるのがちょっと怖い」と苦笑い。「でも、フォーカスというか集中の仕方が分かった。自分のなりの答えを出せた。そこに毎回持っていければ、それ以上のものが出せる。昨日は片りんに過ぎないと思う」と、再現性に手応えを示した。

難敵をクリアし、９月予定の次戦が世界再挑戦となる可能性が濃厚となった。チャンスをつないだ神童は「すぐにちょっと体を動かしたい。でも、試合が終わるとマジで何もやることがない（笑）。格闘家あるあるですけど。なので、たくさんお仕事お待ちしてます。試合はしっかり手数が出たので、今後は口数を増やしていきます」と、最後は冗談で返していた。