◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１６位で出て６バーディー、６ボギーの７２と伸ばせず、通算２アンダーで２９位に後退した。首位と９打差で、５年ぶり２度目の優勝は絶望的となった。史上４人目の大会連覇を目指し、後続に６打差の単独トップで出たロリー・マキロイ（３６）＝英国＝は７３と落とし、７位で出て６５をマークしたキャメロン・ヤング（２８）＝米国＝に並ばれた。

最高気温２９度。うだるような暑さのムービングサタデーに７２と沈黙した。松山は１７番で１メートルのパーパットをカップの右縁をかすめて外し、険しい表情で天を仰いだ。１８番も２メートルを決めきれずに首をかしげ、痛恨の連続ボギー締め。「最後まで気持ち良く回らせてくれない。小さなミスが重なっている感じ」と落胆した。

短いパットを何度も外した。１番で１・５メートルのバーディーパットが入らず。残り４０ヤードから９０センチに寄せた３番から３連続バーディーで一時４位に浮上したが、６番は２メートルが入らずボギー。補食にバナナをかじって出た後半は１１番、１２番と１・５メートルを連続で外し「入ってくれたら良かった」。グリーン上で精細を欠き、観客のため息が響いた。好ショットで作った好機をパットで仕留めきれず。１５度目の出場で３日目終了時点で２９位は、昨年の４８位に続き自己ワースト２位となった。

１９５６年にジャック・バーク・ジュニア（米国）が最終日に８打差逆転Ｖの例はあるが、９打差はデータ上は絶望的。「この３日間、悪いゴルフをしていないと思う。明日も続けて結果だけを待ちます」。６６をマークした昨年に続くビッグスコア締めを見据え、夕日が注ぐ練習グリーンで約１メートルを何度も転がした。